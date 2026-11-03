Холод ще відступить: синоптик дала прогноз погоди на 4 листопада та назвала дату потепління

Погода в Україні 4 листопада очікується по-осінньому прохолодна. Проте після зниження температури "на горизонті" видніється ймовірне потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Спеціаліст розповіла, що "холодна листопадова погода наступає", і це - "логічно для цього сезону".
Температура повітря впродовж середи, 4 листопада, за даними Діденко, буде "приблизно однаковою" і вночі, і в день - близько +5...+9°C (хоча місцями ніч може бути й більш прохолодна).
Дещо тепліше вдень - близько +9...+12°C - може бути:
"Через домінування потужного антициклону на ім'я Клаус, центр якого розташований над Північним морем, у середу в Україні опадів не передбачається", - повідомила синоптик.
При цьому в Криму, за словами Діденко, "очікуються дощі".
"Важлива деталь! Завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку", - наголосила експерт.
Вона нагадала також, що таке "посилення вітру відчутно знижує температуру повітря".
"Тому шалики та каптури завтра - обов'язково", - порадила метеоролог.
У Києві, за словами Діденко, опадів впродовж 4 листопада - не передбачається.
Проте ймовірний рвучкий північний вітер.
Максимальна температура повітря - буде коливатись у межах від 6 до 8 градусів тепла.
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"До кінця поточного тижня в Україні переважатиме холодна погода із невеликими плюсами вдень", - розповіла Діденко.
Найближчими вихідними (7-8 листопада), за її словами, вночі можливі "невеликі мінуси".
"Хоча надто дошкульного холоду не передбачається", - зауважила синоптик.
При цьому "холодний період триватиме орієнтовно до 10-го листопада".
"А з 10-11 листопада (через тиждень, з наступних вівторка-середи, - Ред.) в Україні очікується підвищення температури повітря", - поділилась експерт попереднім, орієнтовним прогнозом.
Насамкінець вона уточнила, що "це потепління буде вологим" - "із періодичними дощами".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буває листопад в Україні в цілому.
Крім того, ми пояснювали, як погода впливає на якість повітря (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).
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