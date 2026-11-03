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Холод ще відступить: синоптик дала прогноз погоди на 4 листопада та назвала дату потепління

13:26 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні 4 листопада очікується по-осінньому прохолодна. Проте після зниження температури "на горизонті" видніється ймовірне потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Особливості погоди в Україні 4 листопада

Спеціаліст розповіла, що "холодна листопадова погода наступає", і це - "логічно для цього сезону".

Температура повітря впродовж середи, 4 листопада, за даними Діденко, буде "приблизно однаковою" і вночі, і в день - близько +5...+9°C (хоча місцями ніч може бути й більш прохолодна).

Дещо тепліше вдень - близько +9...+12°C - може бути:

  • на півдні України;
  • на південному сході;
  • на Закарпатті.

"Через домінування потужного антициклону на ім'я Клаус, центр якого розташований над Північним морем, у середу в Україні опадів не передбачається", - повідомила синоптик.

Домінування антициклону "Клаус" 4 листопада 2026 року (інфографіка: facebook.com/tala.didenko)

При цьому в Криму, за словами Діденко, "очікуються дощі".

"Важлива деталь! Завтра практично повсюди в Україні очікується сильний вітер північного напрямку", - наголосила експерт.

Вона нагадала також, що таке "посилення вітру відчутно знижує температуру повітря".

"Тому шалики та каптури завтра - обов'язково", - порадила метеоролог.

Прогноз погоди по Україні на 4 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, за словами Діденко, опадів впродовж 4 листопада - не передбачається.

Проте ймовірний рвучкий північний вітер.

Максимальна температура повітря - буде коливатись у межах від 6 до 8 градусів тепла.

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Коли похолодання може змінитись потеплінням

"До кінця поточного тижня в Україні переважатиме холодна погода із невеликими плюсами вдень", - розповіла Діденко.

Найближчими вихідними (7-8 листопада), за її словами, вночі можливі "невеликі мінуси".

"Хоча надто дошкульного холоду не передбачається", - зауважила синоптик.

При цьому "холодний період триватиме орієнтовно до 10-го листопада".

з 10-11 листопада (через тиждень, з наступних вівторка-середи, - Ред.) в Україні очікується підвищення температури повітря", - поділилась експерт попереднім, орієнтовним прогнозом.

Насамкінець вона уточнила, що "це потепління буде вологим" - "із періодичними дощами".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким буває листопад в Україні в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як погода впливає на якість повітря (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).

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