ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Не хочу слабой позиции Украины: Зеленский объяснил готовность к выборам во время войны

Украина, Четверг 11 декабря 2025 18:10
UA EN RU
Не хочу слабой позиции Украины: Зеленский объяснил готовность к выборам во время войны Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать проведение выборов во время военного положения при условии обеспечения безопасности и принятия необходимых законодательных изменений.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время общения с журналистами 11 декабря.

По его словам, соответствующий сигнал прозвучал от Соединенных Штатов, и Украина не должна демонстрировать слабую позицию или давать основания для манипуляций относительно отсутствия выборов.

"И поэтому я, безусловно, за выборы. Самое главное - чтобы выборы пришли легитимно", - говорит он.

Президент отметил, что иностранные партнеры могут помочь Украине в обеспечении безопасного проведения выборов.

"Я попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения", - заявил глава государства.

Он добавил, что завершение войны и сохранение сильной позиции Украины остаются приоритетами.

Зеленский также подчеркнул, что вопрос выборов должен быть проработан совместно.

"Есть две важные вещи: безопасность и законодательство. Моя просьба и к партнерам Украины, и к украинскому парламенту - покажите, как могут быть проработаны обе эти вещи", - сказал он.

Выборы в Украине: риски и перспективы

Проведение досрочных президентских и парламентских выборов во время военного положения в Украине остается лишь теоретическим сценарием. Основное препятствие - невозможность гарантировать безопасность избирателей на фоне постоянных обстрелов по всей стране.

Напомним, очередные местные выборы были запланированы на 26 октября, но из-за действия военного положения их проведение стало невозможным.

Ранее Зеленский подчеркивал, что технически государство готово к организации выборов, однако они могут состояться только после полного прекращения огня.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина заявил, что подготовка к избирательному процессу начнется сразу после отмены военного положения.

Однако недавно президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в Украине необходимо провести президентские выборы, и обвинил украинские власти в затягивании этого процесса, ссылаясь на войну. Он также заявил, что страна "потеряла демократичность" из-за длительного отсутствия волеизъявления.

В ответ Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах и подчеркнул, что их проведение возможно только при условии обеспечения безопасности и внесения изменений в законодательство.

Сейчас президент поручил народным депутатам подготовить предложения относительно потенциальных механизмов проведения выборов в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война в Украине
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений