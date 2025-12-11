Не хочу слабой позиции Украины: Зеленский объяснил готовность к выборам во время войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов поддержать проведение выборов во время военного положения при условии обеспечения безопасности и принятия необходимых законодательных изменений.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал во время общения с журналистами 11 декабря.
По его словам, соответствующий сигнал прозвучал от Соединенных Штатов, и Украина не должна демонстрировать слабую позицию или давать основания для манипуляций относительно отсутствия выборов.
"И поэтому я, безусловно, за выборы. Самое главное - чтобы выборы пришли легитимно", - говорит он.
Президент отметил, что иностранные партнеры могут помочь Украине в обеспечении безопасного проведения выборов.
"Я попросил народных депутатов подготовить законодательные изменения о возможности проведения выборов во время военного положения", - заявил глава государства.
Он добавил, что завершение войны и сохранение сильной позиции Украины остаются приоритетами.
Зеленский также подчеркнул, что вопрос выборов должен быть проработан совместно.
"Есть две важные вещи: безопасность и законодательство. Моя просьба и к партнерам Украины, и к украинскому парламенту - покажите, как могут быть проработаны обе эти вещи", - сказал он.
Выборы в Украине: риски и перспективы
Проведение досрочных президентских и парламентских выборов во время военного положения в Украине остается лишь теоретическим сценарием. Основное препятствие - невозможность гарантировать безопасность избирателей на фоне постоянных обстрелов по всей стране.
Напомним, очередные местные выборы были запланированы на 26 октября, но из-за действия военного положения их проведение стало невозможным.
Ранее Зеленский подчеркивал, что технически государство готово к организации выборов, однако они могут состояться только после полного прекращения огня.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина заявил, что подготовка к избирательному процессу начнется сразу после отмены военного положения.
Однако недавно президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в Украине необходимо провести президентские выборы, и обвинил украинские власти в затягивании этого процесса, ссылаясь на войну. Он также заявил, что страна "потеряла демократичность" из-за длительного отсутствия волеизъявления.
В ответ Зеленский заявил о готовности участвовать в выборах и подчеркнул, что их проведение возможно только при условии обеспечения безопасности и внесения изменений в законодательство.
Сейчас президент поручил народным депутатам подготовить предложения относительно потенциальных механизмов проведения выборов в условиях войны.