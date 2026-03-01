ua en ru
Хочет оккупировать 4 областных центра: Палиса раскрыл амбициозный план России

Украина, Воскресенье 01 марта 2026 20:30
UA EN RU
Хочет оккупировать 4 областных центра: Палиса раскрыл амбициозный план России Фото: заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Российское руководство не отказалось от намерений захватить четыре областных центра Украины и создать "буферные зоны" на севере, хотя пока не имеет для этого ресурсов.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

Читайте также: Все военные в Украине будут иметь четкие сроки службы и отсрочку после контракта, - Палиса

Амбициозные планы Кремля

По его словам, стратегические цели врага остаются масштабными. Москва все еще рассчитывает на полный захват Донецкой области и продвижение вглубь Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, оккупанты мечтают о контроле над ключевыми городами юга и востока.

"Они хотят максимально продвинуться в Днепропетровской и Запорожской областях. И создать условия, когда они смогут претендовать на захват Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы", - отметил Палиса.

Также он добавил, что противник до сих пор планирует создание "буферной зоны" на территории Харьковской и Сумской областей.

Оценка возможностей врага

Несмотря на агрессивные планы РФ, Палиса скептически оценивает способность оккупационных войск реализовать такие операции в ближайшей перспективе.

"По состоянию на сейчас, объективно, у россиян я не вижу возможностей реализовать эти планы. В ближайшие шесть месяцев, например", - подчеркнул он.

Другие заявления ОП

Напомним, ранее руководитель ОП Кирилл Буданов, анализируя ситуацию на поле боя, назвал главным успехом РФ за последний период то, что оккупантам удалось навязать свою инициативу на отдельных участках фронта и заставить Силы обороны перейти к активной маневренной обороне.

В то же время он отметил, что Украина не устанавливает для себя никаких искусственных "дедлайнов" по завершению боевых действий. По его словам, война будет продолжаться до полной деоккупации территорий, а любые переговоры возможны только тогда, когда сложатся соответствующие условия безопасности и политические условия.

Также в рамках дипломатических усилий стало известно, что российская сторона фактически согласилась на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности для Украины. Этот шаг может стать частью будущего мирного соглашения, которое должно обеспечить долговременную стабильность в регионе и исключить повторную агрессию Кремля.

