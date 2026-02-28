ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Буданов назвал главный успех РФ за зиму: он не территориальный

Украина, Суббота 28 февраля 2026 23:15
UA EN RU
Буданов назвал главный успех РФ за зиму: он не территориальный Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россияне не получили на поле боя в Украине значительных успехов зимой, несмотря на огромную концентрацию сил на фронте. Поэтому они развернули кампании энергетического террора и лжи в инфопространстве.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским телеканалам в эфире телемарафона.

Буданов отметил, что по итогам зимней кампании территориальные успехи россиян являются критически малыми. Фактически - мизерными.

"Территориальные достижения у них мизерные. Пожалуй, наименьшие по сравнению со всеми другими периодами всех кампаний против Украины, которые они проводили", - сказал он.

По словам Буданова, РФ смогла повлиять на общество другим путем. Россияне совершили много терактов против критической инфраструктуры, определенный прогресс в них есть, последствия сейчас чувствует каждый украинец.

Именно теракты против инфраструктуры, ее уничтожение - главный успех оккупантов зимой. Однако чем теплее будет становиться, тем меньше этот фактор будет играть роль.

Также Буданов высмеял заявления РФ о якобы захвате ряда украинских городов. Он напомнил о пятикратном российском "взятии Купянска" и ложь об оккупации других населенных пунктов, отметив, что это просто пропаганда.

"Это просто факт. Но есть же тоже факты, что мы все же постоянно боремся. Это тоже факт. Мы не можем этого не признавать... Да, нет их победы, но война продолжается. Ситуация угрожающая, все это понимают", - добавил он.

Заявления РФ о "захвате"

Напомним, ранее россияне заявили о якобы захвате Глушковки в Харьковской области. В Силах обороны опровергли эту информацию. Также российские пропагандистские ресурсы распространили фейк о якобы захвате поселка Терноватое Запорожской области - это тоже оказалось ложью.

25 февраля россияне заявили, что якобы захватили село Рождественка в Запорожской области. Однако эта информация не соответствует действительности, населенный пункт под контролем ВСУ и находится в глубине украинской обороны.

