Россия согласилась на гарантии безопасности США для Украины, - Буданов

"Относительно гарантий безопасности. На прошлых переговорах российская сторона прямо сказала: гарантии безопасности, которые США предлагают Украине, они примут, и никуда не деться. То, что предлагают США, они прямо говорят, что будут вынуждены их принять", - сказал Буданов.

Он добавил, что это "наши гарантии", и России придется их уважать. Относительно США, руководитель ОП отметил, что их можно любить или не человека, однако не уважать не удастся. Поэтому в вопросах гарантий безопасности есть определенный прогресс.

Резюмируя Буданов сказал, что Украина хотела бы, чтобы были гарантии безопасности, а потом все остальное. Однако как оно будет - покажет время.

"Видимо мы бы все хотели, чтобы были сначала гарантии безопасности, а потом остальное. Но, как оно будет, покажет время. Но, я думаю, что гарантии безопасности будут активироваться параллельно с завершением войны, если мы до этого дойдем. Я вижу это именно так. Я не говорю, что это единственная позиция. Но я думаю, что будет именно так", - подытожил глава Офиса президента.