ua en ru
Сб, 28 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия согласилась на гарантии безопасности США для Украины, - Буданов

Суббота 28 февраля 2026 20:19
UA EN RU
Россия согласилась на гарантии безопасности США для Украины, - Буданов Фото: Кирилл Буданов (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Эдуард Ткач

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что россияне согласились принять гарантии безопасности, которые США предлагают Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Читайте также: Украина и США имеют разногласия по гарантиям безопасности: Зеленский раскрыл его

"Относительно гарантий безопасности. На прошлых переговорах российская сторона прямо сказала: гарантии безопасности, которые США предлагают Украине, они примут, и никуда не деться. То, что предлагают США, они прямо говорят, что будут вынуждены их принять", - сказал Буданов.

Он добавил, что это "наши гарантии", и России придется их уважать. Относительно США, руководитель ОП отметил, что их можно любить или не человека, однако не уважать не удастся. Поэтому в вопросах гарантий безопасности есть определенный прогресс.

Резюмируя Буданов сказал, что Украина хотела бы, чтобы были гарантии безопасности, а потом все остальное. Однако как оно будет - покажет время.

"Видимо мы бы все хотели, чтобы были сначала гарантии безопасности, а потом остальное. Но, как оно будет, покажет время. Но, я думаю, что гарантии безопасности будут активироваться параллельно с завершением войны, если мы до этого дойдем. Я вижу это именно так. Я не говорю, что это единственная позиция. Но я думаю, что будет именно так", - подытожил глава Офиса президента.

Гарантии безопасности от США для Украины

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет подписать соглашение о гарантиях безопасности и завершении войны в Украине во время масштабной церемонии. Однако Киев требует предварительно одобрить эти гарантии в Конгрессе США.

К слову, на днях заместитель главы ОП Сергей Кислица сказал, что будущее соглашение по безопасности с США должно содержать четкое определение "гарантии" в обеих языковых версиях и пройти процедуру ратификации в Конгрессе.

Он добавил, что Украина стремится избежать ошибок прошлого, которые возникли во время подписания Будапештского меморандума.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Кирилл Буданов Мирные переговоры Война в Украине Гарантии безопасности
Новости
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше