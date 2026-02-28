"Я в них верю": Буданов заинтриговал заявлением о переговорах с РФ

Украина верит в положительный результат мирных переговоров с Россией, которые сейчас продолжаются параллельно с боевыми действиями на фронте.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

Ожидания от дипломатии

По словам главы ОП, несмотря на скептическое отношение многих к диалогу, он рассчитывает на успех. Буданов отметил, что положительный результат переговоров станет победой для страны и откроет путь к развитию.

"Я все же в них верю. Как бы там на них скептически многие не смотрели. И надеюсь, мы добьемся успеха", - отметил он.

Подготовка и рычаги влияния

Буданов подчеркнул, что к процессу привлечен не только Офис президента. Сейчас Украина имеет четкие расчеты и алгоритмы действий для различных сценариев развития событий.

"Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства", - добавил руководитель ОП, намекнув, что у Киева еще осталось "несколько аргументов" для давления на РФ.