"Я в них верю": Буданов заинтриговал заявлением о переговорах с РФ
Украина верит в положительный результат мирных переговоров с Россией, которые сейчас продолжаются параллельно с боевыми действиями на фронте.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.
Читайте также: "России надо заканчивать войну": Зеленский определил обновленные директивы на мирных переговорах
Ожидания от дипломатии
По словам главы ОП, несмотря на скептическое отношение многих к диалогу, он рассчитывает на успех. Буданов отметил, что положительный результат переговоров станет победой для страны и откроет путь к развитию.
"Я все же в них верю. Как бы там на них скептически многие не смотрели. И надеюсь, мы добьемся успеха", - отметил он.
Подготовка и рычаги влияния
Буданов подчеркнул, что к процессу привлечен не только Офис президента. Сейчас Украина имеет четкие расчеты и алгоритмы действий для различных сценариев развития событий.
"Это будет означать дальнейшее развитие Украины, завершение кровопролития, будущее для нашего государства", - добавил руководитель ОП, намекнув, что у Киева еще осталось "несколько аргументов" для давления на РФ.
Буданов о переговорах
Напомним, ранее Кирилл Буданов заявлял, что Украина не собирается уступать свои территории ради мира. По его словам, вопрос территориальной целостности является принципиальным и не может быть предметом торгов.
Также он подчеркивал, что его главной задачей на переговорах является обеспечение стратегического преимущества Украины и создание условий, при которых Россия будет вынуждена принять справедливые условия завершения войны.
Кроме того, стало известно, что международные партнеры также усиливают позиции Киева. В частности, США нашли дополнительный рычаг давления на РФ в переговорном процессе, что может повлиять на дальнейшую риторику Кремля.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России надо заканчивать войну, поскольку агрессор исчерпывает свои ресурсы и не сможет вечно выдерживать такой темп противостояния.