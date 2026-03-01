Хоче окупувати 4 обласні центри: Паліса розкрив амбітний план Росії

Російське керівництво не відмовилося від намірів захопити чотири обласні центри України та створити "буферні зони" на півночі, хоча наразі не має для цього ресурсів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю .

Амбітні плани Кремля

За його словами, стратегічні цілі ворога залишаються масштабними. Москва все ще розраховує на повне захоплення Донецької області та просування вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей.

Крім того, окупанти мріють про контроль над ключовими містами півдня та сходу.

"Вони хочуть максимально просунутися в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Та створити умови, коли вони зможуть претендувати на захоплення Запоріжжя, Херсону, Миколаєва та Одеси", - зазначив Паліса.

Також він додав, що противник досі планує створення "буферної зони" на території Харківської та Сумської областей.

Оцінка можливостей ворога

Попри агресивні плани РФ, Паліса скептично оцінює здатність окупаційних військ реалізувати такі операції у найближчій перспективі.

"Станом на зараз, об’єктивно, в росіян я не бачу можливостей реалізувати ці плани. У найближчі шість місяців, наприклад", - підкреслив він.