ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Все военные в Украине будут иметь четкие сроки службы и отсрочку после контракта, - Палиса

Воскресенье 01 марта 2026 19:56
UA EN RU
Все военные в Украине будут иметь четкие сроки службы и отсрочку после контракта, - Палиса Фото: Павел Палиса (facebook.com/Pavlo.Palisa/)
Автор: Эдуард Ткач

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что для всех военных в Украине готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в интервью для "Радио Свобода".

Читайте также: Зеленский назвал ежемесячные темпы мобилизации: в РФ на 10 тысяч больше

По словам Палисы, соответствующие контракты смогут подписывать даже те люди, которые уже мобилизованы. Такие внедрения планируются с целью перехода страны на контрактную армию.

"(Контракты - ред), которые смогут подписывать в том числе и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и плавного перехода из мобилизованной армии к контрактной", - сказал заместитель руководителя ОП.

Комментируя возможные отсрочки в этих контрактах, Палиса отметил, что предыдущий министр обороны наработал проект закона, который уже был подавался в Верховную Раду относительно новых контрактов.

Он добавил, что действующий глава Минобороны Михаил Федоров взял паузу на определенные доработки и в ближайшее время ожидается новый проект.

"Запрос на сроки службы понятен и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов", - резюмировал Павел Палиса.

В Украине хотят изменить мобилизацию

Напомним, недавно нардеп Федор Вениславский заявил, что в Украине готовят изменения в подходах к мобилизации, которые предусматривают более широкое привлечение военнослужащих на контрактной основе и постепенную корректировку действующих процедур. По его словам, новые правила могут представить уже в ближайшие месяцы.

Кроме того, глава Минобороны Михаил Федоров на днях тоже анонсировал, что продолжается работа над комплексной реформой мобилизации. В частности, будет предложено решение, чтобы решить накопившиеся годами проблемы.

К слову, вчера он сказал, что продолжается разработка плана для решения проблем с мобилизацией и СЗЧ. Среди идей - более активное привлечение иностранцев в ряды ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине Мобилизация в Украине
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше