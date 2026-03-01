Все военные в Украине будут иметь четкие сроки службы и отсрочку после контракта, - Палиса

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что для всех военных в Украине готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он сказал в интервью для "Радио Свобода".

По словам Палисы, соответствующие контракты смогут подписывать даже те люди, которые уже мобилизованы. Такие внедрения планируются с целью перехода страны на контрактную армию.

"(Контракты - ред), которые смогут подписывать в том числе и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и плавного перехода из мобилизованной армии к контрактной", - сказал заместитель руководителя ОП.

Комментируя возможные отсрочки в этих контрактах, Палиса отметил, что предыдущий министр обороны наработал проект закона, который уже был подавался в Верховную Раду относительно новых контрактов.

Он добавил, что действующий глава Минобороны Михаил Федоров взял паузу на определенные доработки и в ближайшее время ожидается новый проект.

"Запрос на сроки службы понятен и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов", - резюмировал Павел Палиса.