Буданов сказал, имеет ли Украина собственный дедлайн для достижения мира

Суббота 28 февраля 2026 20:57
UA EN RU
Буданов сказал, имеет ли Украина собственный дедлайн для достижения мира Фото: Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина имеет свой определенный календарный график для достижения мира с РФ. Сейчас Киев более-менее по нему движется.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.

Читайте также: Рубио предупредил о "небезграничном" терпении Трампа относительно мирного урегулирования в Украине

"Я бы иначе на это смотрел. Есть понятный для нас определенный календарный график. Он существует, условный, скажем так. Потому что все может колебаться, в зависимости от развития событий. Но, тем не менее, он существует. Более менее мы в нем сейчас на самом деле движемся", - рассказал руководитель ОП.

Что говорил Зеленский

Стоит отметить, что на днях президент Украины Владимир Зеленский дал интервью для Sky News. В нем он заявил, что окно возможностей для завершения войны открыто до промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.

"Это зависит от этих месяцев - будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До важных, влиятельных выборов в США. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто", - сказал Зеленский.

США требуют ускорить окончание войны

Напомним, что начиная с 2026 года, Украина, США и Россия провели уже три раунда мирных переговоров.

На фоне этого в СМИ появлялась информация, что Киев и Вашингтон обсуждали возможность заключения мирного соглашения уже в марте, который наступит завтра. Более того, в мае якобы может быть референдум и выборы.

Также на днях между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Источники Axios утверждают, что Трамп выразил желание закончить войну уже в течение месяца - то есть, до конца марта.

Стоит добавить, что 4-5 марта ожидается четвертый раунд мирных переговоров. По данным Bloomberg, эта встреча может стать решающей для подписания мирного соглашения.

Исходя из слов источников, Москва готова подписать меморандум о мире, если Киев выведет свои войска с Донбасса. В таком случае начнется подготовка к встрече лидеров трех стран для подтверждения соглашения и начала взаимного отвода армий.

Кроме того, Россия со своей стороны будет готова вывести свои войска из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. Более того, Москва якобы согласна отказаться от претензий на подконтрольные Киеву части Херсонской и Запорожской областей.

