В Хмельницкой области из-за российского удара повреждены гражданские объекты

В Хмельницкой области в результате российского ракетного удара утром, 15 февраля, было зафиксировано повреждение гражданских объектов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую областную военную администрацию ( ОВА ).

Отмечается, что сейчас о возможных пострадавших из-за вражеской атаки нет информации.

"Сегодня утром, враг снова нанес массированный удар по Украине. В Хмельницкой области есть повреждение гражданских объектов", - говорится в заявлении администрации.

Ракетный удар РФ по Украине 15 февраля

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области. Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице. Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.

Также взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье, а впоследствии и во Львове. В последнем городе также работает ПВО. Взрывы раздались и в Ивано-Франковской области, а еще - в Хмельницкой области.

Впоследствии стало известно, что все вражеские ракеты, летевшие на Киев, удалось сбить ПВО ВСУ. Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города - в нескольких домах взрывной волной выбило окна. А в Запорожье был прилет по инфраструктурному объекту, и количество пострадавших по последним данным составило четыре человека.