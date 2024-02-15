У Хмельницькій області через російський удар пошкоджені цивільні об'єкти
У Хмельницькій області внаслідок російського ракетного удару вранці, 15 лютого, було зафіксоване ушкодження цивільних об'єктів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку обласну військову адміністрацію (ОВА).
Зазначається, що нині про імовірних постраждалих через ворожу атаку інформації немає.
"Сьогодні вранці, ворог знову завдав масованого удару по Україні. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об’єктів", - йдеться в заяві адміністрації.
Ракетний удар РФ по Україні 15 лютого
Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області. Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.
Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.
Також вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області, а ще - в Хмельницькій області.
Згодом стало відомо, що усі ворожі ракети, що летіли на Київ, вдалося збити ППО ЗСУ. У Львові зафіксовано приліт ракети в межах міста - у кількох будинках вибуховою хвилею вибило вікна. А в Запоріжжі був приліт по інфраструктурному об'єкту, і кількість постраждалих за останніми данними склала чотири людини.
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