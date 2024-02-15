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Удар РФ по Киеву: все ракеты сбиты ПВО, разрушений и жертв нет

Четверг 15 февраля 2024 07:17
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Удар РФ по Киеву: все ракеты сбиты ПВО, разрушений и жертв нет Фото: в Киеве ПВО ВСУ отбило воздушную атаку РФ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Все вражеские ракеты, запущенные для воздушных ударов по Киеву, были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны сегодня утром, 15 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (МВА) Сергея Попка.

Чиновник отметил, что в столице жертв и разрушений не зафиксировано.

По его словам, ракетный удар российских захватчиков был комбинирован.

"В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям", - говорит Попко.

Он добавил, что воздушная тревога в столице длилась более 2 часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все летящие в Киев вражеские ракеты были уничтожены. (Точное количество и тип ракет ожидайте в отчетах Воздушных Сил), - говорится в заявлении начальника КМВА.

Ракетный удар РФ по Украине 15 февраля

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице. Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.

Кроме того, взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье, а впоследствии и во Львове. В последнем городе также работает ПВО. Взрывы раздались и в Ивано-Франковской области.

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