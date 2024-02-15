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Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших возросло

Запорожье, Четверг 15 февраля 2024 07:55
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Ракетный удар по Запорожью: число пострадавших возросло Фото: в результате ракетной атаки по Запорожью пострадали четыре человека (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье российские ракеты поразили инфраструктурный объект. В результате атаки зафиксировано уже четверо пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

По его словам, вследствие утренней атаки россиян, обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

"Повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещения объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли). На местах уже работают соответствующие службы", - добавил он.

Фото: Анатолий Куртев (https://t.me/kurtievofficial)

Масштабный обстрел Украины

В четверг, 15 февраля, около 2:00 по киевскому времени с аэродрома Оленья в Мурманской области вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Около 5 часов утра в ряде областей была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась на всю территорию Украины. Воздушные силы сообщили о запуске россиянами ракет "Калибр" из Черного моря.

После 6 утра в Киеве прогремели взрывы. Также громко работала ПВО в Днепре и Запорожье.

Во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. В нескольких домах взрывной волной выбило окна.

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