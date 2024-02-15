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В Хмельницкой области были слышны взрывы

Четверг 15 февраля 2024 06:47
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В Хмельницкой области были слышны взрывы Фото: в Хмельницкой области слышали взрывы на фоне воздушной тревоги (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области были слышны взрывы во время воздушной тревоги из-за российской ракетной атаки утром 15 февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Хмельницький".

Взрывы в регионе раздались примерно в полседьмого утра.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских ракет в направлении Хмельницкой области.

Кроме того, позже также фиксировались ракеты противника в воздушном пространстве региона.

Жителей Хмельницкой области призывают не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.

Ракетная атака РФ по Украине 15 февраля

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице. Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.

Кроме того, взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье, а впоследствии и во Львове В последнем городе также работает ПВО.

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Хмельницкая область Ракетный удар Взрывы
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