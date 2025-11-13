Россия массово минирует Херсон: взрывчатку разбрасывают с дронов
На улицах Херсона снова обнаруживают противопехотные мины-лепестки. Российские захватчики разбрасывают взрывчатку с дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА и МВА.
Как рассказали в военной администрации, из-за специфического вида эти взрывные устройства трудно распознать - они легко маскируются среди травы и листьев.
Также эти мины способны самоликвидироваться в любой момент или взорваться при малейшем прикосновении.
"Поэтому при обнаружении мины-лепестка ПФМ-1 - не трогайте, не перемещайте и не пытайтесь обезвредить ее самостоятельно", - предупредили в ОВА.
Там подчеркнули, что необходимо осторожно отойти на безопасное расстояние, обозначить место находки и вызвать специалистов ГСЧС или полиции по номерам 101 или 102.
Фото: в Херсоне снова зафиксировано разбрасывание противопехотных мин-лепестков (t.me/khersonskaODA)
Как уточнили в Херсонской МВА, обнаружено разбрасывание мин в таких локациях:
- ул. Университетская, 94
- ул. Ильюши Кулика, 114
- перекресток ул. Залаэгерсег - Крымская
- ул. Мира
- ул. Залаэгерсег (возле церкви) и территория возле больницы им. Лучанского
- перекресток ул. Кулика - Черноморская.
Также по данным ОВА, сегодня в Днепровском районе Херсона две "скорые" подорвались на российских минах типа "Лепесток".
Первая машина наехала на мину в 03:00 во время эвакуации больного, вторая - около 05:00 во время выезда на вызов.
В обоих случаях взрыв повредил колеса, но к счастью, люди не пострадали.
Что такое мины-лепестки ПФМ-1
Это небольшие противотанковые или противопехотные авиационные мины, которые имеют форму плоской пластины с крыльями, придающими ей способность планировать во время падения.
Они обычно сбрасываются с самолетов или беспилотников и рассыпаются на большой площади, поражая людей и технику.
Из-за своего малого веса и формы "лепестки" мины трудно заметить, они часто напоминают игрушки или предметы быта, что делает их особенно опасными для гражданского населения. После активации детонатора ПФМ-1 способны вызывать серьезные травмы или смерть.
Эти мины запрещены к применению многими странами из-за высокого риска для гражданских.
Напомним, в октябре 2024 года российские войска начали маскировать мины типа "Лепесток", обмазывая их клеем и присыпая грунтом, пылью или листьями, чтобы они выглядели как камни или мусор.
В сентябре 2025 года оккупанты разбросали такие противопехотные мины на улицах жилых кварталов Херсона, частично заминировав районы города. В частности, саперы обнаружили мины на многих улицах, продолжая работы по их разминированию.
Также стало известно, что в Днепровском районе Херсона на мине "Лепесток" подорвался 13-летний подросток. Его госпитализировали, состояние оценивают как средней тяжести, медики осуществляют наблюдение.