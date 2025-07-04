Как спасти жизнь во время воздушной тревоги: важные советы полиции
На фоне регулярных массированных атак РФ на Украину и, в частности, город Киев, в полиции напомнили важнейшие правила, которые помогут уберечь жизнь во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.
Что делать, если тревогу объявили, когда вы дома
В случае, если воздушную тревогу в вашей локации объявили тогда, когда вы находитесь дома, правоохранители советуют придерживаться такого алгоритма действий:
- закрыть окна;
- выключить все электрические приборы;
- следить за сообщениями об угрозах;
- быстро одеться;
- взять тревожный чемодан с необходимыми вещами;
- направляться в укрытие.
"Если не успеваете добраться до укрытия, придерживайтесь правила "двух стен", - добавили в полиции.
Как действовать во время воздушной тревоги на улице
Согласно правилам безопасности во время воздушной тревоги, гражданам, которые на момент ее объявления находятся на улице, необходимо сразу направляться в ближайшее укрытие.
При этом украинцам советуют заранее сохранить карту ближайших укрытий в той или иной локации (городе, области).
Для города Киева ее можно найти по соответствующей ссылке. В разных районах столицы речь может идти, например, про:
- дома коммунальной собственности;
- учебные заведения;
- дошкольные учебные заведения;
- паркинги;
- дома ЖСК;
- дома ОСМД;
- инвестиционные дома;
- подземные переходы;
- общежития;
- станции метрополитена;
- ведомственные дома;
- учреждения управления культуры и т.д.
Карта укрытий для населения в городе Киеве (скриншот: google.com/maps)
Что делать тем, кого воздушная тревога застала в авто
Тем из граждан, которые на момент объявления воздушной тревоги находятся в транспортных средствах, Патрульная полиция рекомендует:
- остановить авто так, чтобы оно не мешало движению;
- быстро следовать к ближайшему укрытию.
"Если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на первом этаже", - уточнили правоохранители.
Кроме того, в полиции советуют пытаться объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями:
- чтобы не попасть в пробку;
- чтобы не подвергать себя опасности.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям объяснили, нужно ли перекрывать газ и воду во время воздушной тревоги.
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