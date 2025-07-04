Как спасти жизнь во время воздушной тревоги: важные советы полиции

На фоне регулярных массированных атак РФ на Украину и, в частности, город Киев, в полиции напомнили важнейшие правила, которые помогут уберечь жизнь во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Что делать, если тревогу объявили, когда вы дома

В случае, если воздушную тревогу в вашей локации объявили тогда, когда вы находитесь дома, правоохранители советуют придерживаться такого алгоритма действий:

закрыть окна;

выключить все электрические приборы;

следить за сообщениями об угрозах;

быстро одеться;

взять тревожный чемодан с необходимыми вещами;

направляться в укрытие.

"Если не успеваете добраться до укрытия, придерживайтесь правила "двух стен", - добавили в полиции.

Как действовать во время воздушной тревоги на улице

Согласно правилам безопасности во время воздушной тревоги, гражданам, которые на момент ее объявления находятся на улице, необходимо сразу направляться в ближайшее укрытие.

При этом украинцам советуют заранее сохранить карту ближайших укрытий в той или иной локации (городе, области).

Для города Киева ее можно найти по соответствующей ссылке. В разных районах столицы речь может идти, например, про:

дома коммунальной собственности;

учебные заведения;

дошкольные учебные заведения;

паркинги;

дома ЖСК;

дома ОСМД;

инвестиционные дома;

подземные переходы;

общежития;

станции метрополитена;

ведомственные дома;

учреждения управления культуры и т.д.

Карта укрытий для населения в городе Киеве (скриншот: google.com/maps)

Что делать тем, кого воздушная тревога застала в авто

Тем из граждан, которые на момент объявления воздушной тревоги находятся в транспортных средствах, Патрульная полиция рекомендует:

остановить авто так, чтобы оно не мешало движению;

быстро следовать к ближайшему укрытию.

"Если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на первом этаже", - уточнили правоохранители.

Кроме того, в полиции советуют пытаться объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями:

чтобы не попасть в пробку;

чтобы не подвергать себя опасности.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)