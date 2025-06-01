Что делать при взрыве во время атаки на город: инструкция, которая может спасти жизнь

После взрывов, обвалов или атак по гражданской инфраструктуре первая реакция большинства людей - паника, шок или попытка самостоятельно спасать других. Но в массовых инцидентах именно хаотичные действия очевидцев могут мешать тем, кто спасает жизни профессионально.

Как нужно вести себя в такой ситуации, РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Что такое массовый инцидент и почему он опасен

Массовый инцидент - это ситуация, когда количество пострадавших настолько велико, что стандартные ресурсы (медицинские, спасательные, логистические) не справляются.

В течение последних трех лет из-за целенаправленных ударов РФ по жилым районам, ТЦ, вокзалам, укрытиям таких случаев в Украине стало очень много. И каждое неконтролируемое действие на месте трагедии может усложнить спасение или унести жизни.

Как обычно реагируют люди во время чрезвычайных ситуаций

Шок и дезориентация - дрожь, растерянность, невозможность сориентироваться.

Паника или ступор - бег, крик, истерика или наоборот - оцепенение.

Подражание толпе - повторение действий других, даже вредных.

Поиск близких, требование информации - конфликты с полицией, звонки.

Ложное "геройство" - попытки помочь без знаний, что может навредить.

Что нужно делать, чтобы не мешать, а помочь

Не подходите к эпицентру взрыва или разрушения - россияне применяют тактику двойного удара, когда второй прилет направлен по тем, кто прибежал спасать. Отойдите минимум на 200 м или в укрытие.

Вызовите экстренные службы - 112 или 103. Сообщите четкую информацию по алгоритму M/ETHANE:

M - массовый случай, нужна помощь;

- массовый случай, нужна помощь; E - точное место;

- точное место; T - тип инцидента (взрыв, пожар, завал);

- тип инцидента (взрыв, пожар, завал); H - опасности (газ, обломки, обвал);

- опасности (газ, обломки, обвал); A - доступ к месту (препятствия, заблокированные дороги);

- доступ к месту (препятствия, заблокированные дороги); N - количество и тип пострадавших;

- количество и тип пострадавших; E - какие службы уже на месте и кого еще вызвать.

Не лезьте в эпицентр событий:

не переносите раненых без стабилизации - это может привести к смерти или параличу;

- это может привести к смерти или параличу; не снимайте фото/видео до официальных заявлений - это опасно и может повредить следствию;

- это опасно и может повредить следствию; не создавайте толпу - не стойте возле скорой, не перекрывайте проезд.

Если у вас есть навыки - действуйте в пределах знаний

Прошли курсы по домедицинской помощи (например, Stop the Bleed), помогайте только тогда, когда это безопасно.

Задавайте вопрос: "Что нужно?", не действуйте самостоятельно.

Можно остановить кровотечение, организовать эвакуацию, координировать порядок помощи.

Что категорически нельзя делать

Не выкладывайте фото/видео пострадавших.

Не перемещайте раненых без разрешения медиков.

Не распространяйте неподтвержденную информацию.

Не паникуйте - это передается другим.

Помните: в таких ситуациях главное - не навредить. Профессиональным спасателям и медикам часто нужно только одно - чтобы люди не мешали. Если вы не знаете, что делать - просто отойдите на безопасное расстояние и дайте дорогу тем, кто спасает.