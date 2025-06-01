Что делать при взрыве во время атаки на город: инструкция, которая может спасти жизнь
После взрывов, обвалов или атак по гражданской инфраструктуре первая реакция большинства людей - паника, шок или попытка самостоятельно спасать других. Но в массовых инцидентах именно хаотичные действия очевидцев могут мешать тем, кто спасает жизни профессионально.
Как нужно вести себя в такой ситуации, РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Что такое массовый инцидент и почему он опасен
Массовый инцидент - это ситуация, когда количество пострадавших настолько велико, что стандартные ресурсы (медицинские, спасательные, логистические) не справляются.
В течение последних трех лет из-за целенаправленных ударов РФ по жилым районам, ТЦ, вокзалам, укрытиям таких случаев в Украине стало очень много. И каждое неконтролируемое действие на месте трагедии может усложнить спасение или унести жизни.
Как обычно реагируют люди во время чрезвычайных ситуаций
Шок и дезориентация - дрожь, растерянность, невозможность сориентироваться.
Паника или ступор - бег, крик, истерика или наоборот - оцепенение.
Подражание толпе - повторение действий других, даже вредных.
Поиск близких, требование информации - конфликты с полицией, звонки.
Ложное "геройство" - попытки помочь без знаний, что может навредить.
Что нужно делать, чтобы не мешать, а помочь
Не подходите к эпицентру взрыва или разрушения - россияне применяют тактику двойного удара, когда второй прилет направлен по тем, кто прибежал спасать. Отойдите минимум на 200 м или в укрытие.
Вызовите экстренные службы - 112 или 103. Сообщите четкую информацию по алгоритму M/ETHANE:
- M - массовый случай, нужна помощь;
- E - точное место;
- T - тип инцидента (взрыв, пожар, завал);
- H - опасности (газ, обломки, обвал);
- A - доступ к месту (препятствия, заблокированные дороги);
- N - количество и тип пострадавших;
- E - какие службы уже на месте и кого еще вызвать.
Не лезьте в эпицентр событий:
- не переносите раненых без стабилизации - это может привести к смерти или параличу;
- не снимайте фото/видео до официальных заявлений - это опасно и может повредить следствию;
- не создавайте толпу - не стойте возле скорой, не перекрывайте проезд.
Если у вас есть навыки - действуйте в пределах знаний
Прошли курсы по домедицинской помощи (например, Stop the Bleed), помогайте только тогда, когда это безопасно.
Задавайте вопрос: "Что нужно?", не действуйте самостоятельно.
Можно остановить кровотечение, организовать эвакуацию, координировать порядок помощи.
Что категорически нельзя делать
- Не выкладывайте фото/видео пострадавших.
- Не перемещайте раненых без разрешения медиков.
- Не распространяйте неподтвержденную информацию.
- Не паникуйте - это передается другим.
Помните: в таких ситуациях главное - не навредить. Профессиональным спасателям и медикам часто нужно только одно - чтобы люди не мешали. Если вы не знаете, что делать - просто отойдите на безопасное расстояние и дайте дорогу тем, кто спасает.
Ранее РБК-Украина писало, как действовать во время ракетной атаки, если обстрел застал на улице. Важно быстро прятаться в укрытие, ложиться в углубление, прикрывать детей и соблюдать безопасную позу. Главное - не паниковать и четко выполнять инструкции, чтобы сохранить жизнь.
Напомним, Минобороны разъяснило, как действовать во время обстрела из РСЗО - "Градов" или "Смерчей". Если видите залп, есть несколько секунд, чтобы спрятаться в укрытии. Рекомендуют прятаться в подвалах, оставаться там еще 10 минут после обстрела и не игнорировать признаки повторного удара.
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