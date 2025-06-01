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Что делать при взрыве во время атаки на город: инструкция, которая может спасти жизнь

Воскресенье 01 июня 2025 06:40
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Что делать при взрыве во время атаки на город: инструкция, которая может спасти жизнь Фото: Последствия ракетного удара по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

После взрывов, обвалов или атак по гражданской инфраструктуре первая реакция большинства людей - паника, шок или попытка самостоятельно спасать других. Но в массовых инцидентах именно хаотичные действия очевидцев могут мешать тем, кто спасает жизни профессионально.

Как нужно вести себя в такой ситуации, РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Что такое массовый инцидент и почему он опасен

Массовый инцидент - это ситуация, когда количество пострадавших настолько велико, что стандартные ресурсы (медицинские, спасательные, логистические) не справляются.

В течение последних трех лет из-за целенаправленных ударов РФ по жилым районам, ТЦ, вокзалам, укрытиям таких случаев в Украине стало очень много. И каждое неконтролируемое действие на месте трагедии может усложнить спасение или унести жизни.

Как обычно реагируют люди во время чрезвычайных ситуаций

Шок и дезориентация - дрожь, растерянность, невозможность сориентироваться.

Паника или ступор - бег, крик, истерика или наоборот - оцепенение.

Подражание толпе - повторение действий других, даже вредных.

Поиск близких, требование информации - конфликты с полицией, звонки.

Ложное "геройство" - попытки помочь без знаний, что может навредить.

Что нужно делать, чтобы не мешать, а помочь

Не подходите к эпицентру взрыва или разрушения - россияне применяют тактику двойного удара, когда второй прилет направлен по тем, кто прибежал спасать. Отойдите минимум на 200 м или в укрытие.

Вызовите экстренные службы - 112 или 103. Сообщите четкую информацию по алгоритму M/ETHANE:

  • M - массовый случай, нужна помощь;
  • E - точное место;
  • T - тип инцидента (взрыв, пожар, завал);
  • H - опасности (газ, обломки, обвал);
  • A - доступ к месту (препятствия, заблокированные дороги);
  • N - количество и тип пострадавших;
  • E - какие службы уже на месте и кого еще вызвать.

Не лезьте в эпицентр событий:

  • не переносите раненых без стабилизации - это может привести к смерти или параличу;
  • не снимайте фото/видео до официальных заявлений - это опасно и может повредить следствию;
  • не создавайте толпу - не стойте возле скорой, не перекрывайте проезд.

Если у вас есть навыки - действуйте в пределах знаний

Прошли курсы по домедицинской помощи (например, Stop the Bleed), помогайте только тогда, когда это безопасно.

Задавайте вопрос: "Что нужно?", не действуйте самостоятельно.

Можно остановить кровотечение, организовать эвакуацию, координировать порядок помощи.

Что категорически нельзя делать

  • Не выкладывайте фото/видео пострадавших.
  • Не перемещайте раненых без разрешения медиков.
  • Не распространяйте неподтвержденную информацию.
  • Не паникуйте - это передается другим.

Помните: в таких ситуациях главное - не навредить. Профессиональным спасателям и медикам часто нужно только одно - чтобы люди не мешали. Если вы не знаете, что делать - просто отойдите на безопасное расстояние и дайте дорогу тем, кто спасает.

Ранее РБК-Украина писало, как действовать во время ракетной атаки, если обстрел застал на улице. Важно быстро прятаться в укрытие, ложиться в углубление, прикрывать детей и соблюдать безопасную позу. Главное - не паниковать и четко выполнять инструкции, чтобы сохранить жизнь.

Напомним, Минобороны разъяснило, как действовать во время обстрела из РСЗО - "Градов" или "Смерчей". Если видите залп, есть несколько секунд, чтобы спрятаться в укрытии. Рекомендуют прятаться в подвалах, оставаться там еще 10 минут после обстрела и не игнорировать признаки повторного удара.

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Министерство здравоохранения Украины Взрыв Ракетный удар Ракетная атака
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