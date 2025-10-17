В Херсоне враг ударил по спасателям, которые тушили пожар от прилета в многоэтажку

В ночь на 17 октября российский беспилотник попал в многоэтажку в Херсоне, вызвав пожар. Во время тушения огня враг нанес повторный удар, атаковав спасателей дроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

По информации ГСЧС, личный состав не пострадал. Спасательные работы продолжались несмотря на повторный обстрел.

"Во время ликвидации последствий обстрела россияне ударили дроном по чрезвычайникам. Обломками поврежден пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.

Как рассказали спасатели, ночью в результате попадания вражеских беспилотников произошло возгорание многоэтажки в пригороде Херсона.

Россия регулярно атакует подразделения ГСЧС

Российские войска продолжают целенаправленно обстреливать украинских спасателей во время выполнения ими служебных обязанностей.

В частности, оккупанты нанесли удар по пожарной части в Дружковке Донецкой области - именно в День спасателя, который в Украине отмечается 17 сентября.

Накануне в Киевской области российские дроны повторно атаковали пожарных, которые тушили пожар на месте предыдущего прилета.

Подобный случай произошел и в Запорожье - во время ликвидации возгорания спасатели попали под обстрел, обломками был поврежден пожарно-спасательный автомобиль. Однако личный состав не пострадал.

Еще в Нежине Черниговской области враг несколько раз ударил по частному предприятию, которое занимается топливными материалами, и по соседней автозаправке.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего травмировались четверо сотрудников ГСЧС.