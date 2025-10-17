У Херсоні ворог вдарив по рятувальниках, які гасили пожежу від прильоту в багатоповерхівку

У ніч на 17 жовтня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Херсоні, спричинивши пожежу. Під час гасіння вогню ворог завдав повторного удару, атакувавши рятувальників дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За інформацією ДСНС, особовий склад не постраждав. Рятувальні роботи тривали попри повторний обстріл.

"Під час ліквідації наслідків обстрілу росіяни вдарили дроном по надзвичайниках. Уламками пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли рятувальники, вночі внаслідок влучання ворожих безпілотників сталося загоряння багатоповерхівки у передмісті Херсона.

Росія регулярно атакує підрозділи ДСНС

Російські війська продовжують цілеспрямовано обстрілювати українських рятувальників під час виконання ними службових обов’язків.

Зокрема, окупанти завдали удару по пожежній частині у Дружківці на Донеччині - саме у День рятівника, який в Україні відзначається 17 вересня.

Напередодні на Київщині російські дрони повторно атакували вогнеборців, які гасили пожежу на місці попереднього прильоту.

Подібний випадок стався й на Запоріжжі - під час ліквідації займання рятувальники потрапили під обстріл, уламками було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Проте особовий склад не постраждав.

Ще у Ніжині Черніговської області ворог кілька разів ударив по приватному підприємству, яке займається паливними матеріалами, та по сусідній автозаправці.

Під час гасіння пожежі агресор повторно вдарив по об’єкту, внаслідок чого травмувалися четверо співробітників ДСНС.