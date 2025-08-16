Российский дрон атаковал ГСЧС во время тушения пожара в Запорожской области (фото)
Спасатели попали под российский обстрел во время тушения пожара в Запорожской области .
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.
Утром 16 августа российский беспилотник атаковал спасателей в прифронтовом населенном пункте Запорожской области.
Как сообщают в ГСЧС, удар произошел именно в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.
В результате атаки был поврежден пожарно-спасательный автомобиль.
К счастью, все пожарные остались невредимыми.
Атака на Запорожье 10 августа
Напомним, вечером 15 августа российская армия нанесла удар по Запорожью. Около 18:00 по городу было выпущено две управляемые авиационные бомбы.
По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, один из ударов пришелся на здание Центрального автовокзала, которое подверглось серьезным разрушениям. Второй снаряд попал в помещение клиники Запорожского медицинского университета.
Глава области также обнародовал видео момента взрыва.
По информации ГСЧС, в результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек. Одного человека спасатели деблокировали из-под завалов разрушенных конструкций.