В Херсоне готовится "жест доброй воли"? Каких "непростых решений" ждать от оккупантов

"Да, возможно это и подразумевается ("жест доброй воли", – ред.), это четкий посыл Суровикина (Сергей, новый командующий российской армией в Украине, - ред.) я думаю, он имел в виду, что действительно придется, возможно, отходить остаткам тех групп, которые есть, на левый берег. К тому же вероятно, одна из причин, по которой перекинули десант на правый берег - это обеспечивать, насколько это возможно, уход боевых групп, потому что это как раз действия десанта - в частности, обеспечивать уход. Поэтому да, такой сценарий может быть", - считает он.

Мусиенко напомнил, в частности, заявления Суровикина о том, что якобы НАТО и Запад давят на Украину, чтобы как можно скорее освободить Херсон, не считаясь с потерями и так далее.

"Он все говорит наоборот, на самом деле The New York Times еще несколько недель назад публиковало статью, в которой написано, что Путин давит на российские войска,чтобы стояли до последнего и любой ценой держали Херсон. Что мы в принципе и видим, действительно складывается такая ситуация, что те войска, которые есть, они любой ценой пытаются удержать, несмотря на то, что для них ситуация неблагоприятная и плохая, но они действительно ведут бои. Они постоянно держат в напряжении. А что касается коллаборантов, предателей, разных представителей спецслужб и так далее в оккупационных властях, ну да, есть информация, что они свои семьи вывезли и сами не прочь поехать непосредственно на левый берег", - добавил политконсультант.

При этом, по словам эксперта, заявления Суровикина о том, что придется принимать "непростые решения", вряд ли является манипуляцией.

"На самом деле ситуация, мы понимаем, складывается несколько неблагоприятно для россиян на южном направлении, на правобережье Херсонской области. Они сейчас там временно смогли обустроить линию обороны, там идут бои, но не решена ситуация с нарушенной логистикой, она у них там плохая у российских подразделений и плюс они не могут туда перебросить в большом количестве резервы, - добавил адвокат. - Я склонен думать, что, то, что говорит Суровикин, оно может быть правдой".

В подтверждение этого мнения эксперт уверяет - для того, чтобы на Херсонском направлении эффективно сдерживать российские войска, нужно им наращивать свою огневую мощь и перебрасывать туда дополнительные войска, а они сейчас этой возможности не имеют.

"Забросили десант уже несколько недель назад, который укрепляет их позиции и помогает им защищаться. На самом деле они перебросили остатки боеспособных подготовленных подразделений, ну, чтобы было понятно, поэтому там не так просто, как может казаться и продолжаются бои. Но концептуально, стратегически ситуация складывается не в российскую пользу", - добавил Мусиенко.

При этом он не сомневается, что обвиняя ВСУ в возможном ударе по Херсону и области, оккупанты сами, скорее всего, готовятся к обстрелам региона и провокациям.

"Мы видели это на примере других городов, когда это происходило и этому удивляться вообще не приходится. Такие сценарии могут быть, такая вероятность действительно есть. К тому же вы слышали, что Суровикин намекает на определенные вещи, возможно, даже теракты, которые готовит непосредственно российская армия. То о подрыве дамбы, то еще что-то рассказывает. Здесь так же. Они хотят перебросить вину на Украину за очередные военные преступления, поэтому ситуация возможна", - говорит политконсультант.