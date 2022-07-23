ua ru
Сб, 23 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В ОП допускають другий "жест доброї волі" Росії. Тепер у Херсоні

Новость на русском →
Херсон, Субота 23 липня 2022 14:56
В ОП допускають другий "жест доброї волі" Росії. Тепер у Херсоні Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що після того, як Антонівський міст перестане діяти, окупанти викажуть черговий "жест доброї волі" та вийдуть з Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю DW.

"Нині кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів, як тільки почали працювати HIMARS, що можуть знищувати логістичні центрі і склади з боєприпасами. Це суттєво змінює картину того, що відбувається на сході і півдні України. Якщо будуть збільшуватися можливості нашої далекобійної артилерії, включаючи РСЗВ, то Росія швидше покине нашу територію", - сказав він.

Підтверджуючи вище сказане, Подоляк навів один із прикладів, коли окупанти зробили "жест доброї волі", покинувши острів Зміїний.

Другий приклад, який може бути вже найближчим часом, це легендарний Антонівський міст на Херсонщині. Як тільки він перестане функціонувати, то Росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон, - додав Подоляк.

Що передувало?

19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Спочатку повідомлялось, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

До того ж стало відомо, що вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

Нагадаємо, Росія евакуювала залишки гарнізону на острові Зміїний після чергового удару ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ.

Російська військова пропаганда 30 червня заявила, що гарнізон покинув острів нібито в якості "жесту доброї волі". Нібито щоб показати, що російська сторона не заважає ООН з організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України. Після цього цей словесний вираз став чи не прислів'ям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Знищено ще 240 російських окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років