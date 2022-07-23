В ОП допускають другий "жест доброї волі" Росії. Тепер у Херсоні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк впевнений, що після того, як Антонівський міст перестане діяти, окупанти викажуть черговий "жест доброї волі" та вийдуть з Херсону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю DW .

"Нині кількість обстрілів зменшилася в п'ять-шість разів, як тільки почали працювати HIMARS, що можуть знищувати логістичні центрі і склади з боєприпасами. Це суттєво змінює картину того, що відбувається на сході і півдні України. Якщо будуть збільшуватися можливості нашої далекобійної артилерії, включаючи РСЗВ, то Росія швидше покине нашу територію", - сказав він.

Підтверджуючи вище сказане, Подоляк навів один із прикладів, коли окупанти зробили "жест доброї волі", покинувши острів Зміїний.

Другий приклад, який може бути вже найближчим часом, це легендарний Антонівський міст на Херсонщині. Як тільки він перестане функціонувати, то Росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон, - додав Подоляк.

Що передувало?

19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Спочатку повідомлялось, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Пізніше жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна "влада" Херсона оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

До того ж стало відомо, що вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.