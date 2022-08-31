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У Херсоні лунають вибухи

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Херсон, Середа 31 серпня 2022 06:12
У Херсоні лунають вибухи Фото: у Херсоні прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В окупованому Херсоні вранці чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації поки не надходило.

Нагадаємо, в понеділок українські захисники розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Пізніше CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села в Херсонській області. Однак військові не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

Крім того, Росія перекидає колони техніки з Криму в Херсонську область.

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