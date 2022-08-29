Українські війська відбили чотири села на півдні, - CNN

Українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами джерела видання серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу.

"Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. За ними втік російський десант", - сказав він.

Військовий зазначив, що українські військові прорвали російську оборону у трьох місцях та звільнили чотири населених пункти.

Джерело повідомило, що назви сіл - Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

"Багато з них (росіян - ред.) були вбиті та захоплені в полон, і багато військової техніки (було знищено - ред.). Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль - Херсон", - сказало джерело.