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В Херсоне раздаются взрывы

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Херсон, Среда 31 августа 2022 06:12
В Херсоне раздаются взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Grtty Images)
Автор: Артур Родивилов

В оккупированном Херсоне утром слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Официальной информации пока не поступало.

Напомним, в понедельник украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Кроме того, Россия перекидывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область.

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