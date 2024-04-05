В Харькове снова раздались взрывы

В Харькове сегодня вечером, 5 апреля, снова были слышны взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы очередных ударов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Взрывы в городе прогремели около 19:15.

Местных жителей просят соблюдать правило "двух стен" и находиться в укрытиях до отмены тревоги.

"Снова взрывы в Харькове. Будьте в укрытиях!" - говорится в заявлении руководителя администрации.

Отметим, что перед тем в городе несколько раз в течение сегодняшнего дня раздавались взрывы, в том числе из-за российских атак с использованием авиабомб.

Обновлено в 19:45

Позже глава ОВА уточнил, что противник нанес удар между населенными пунктами в области. Данных о возможных пострадавших в настоящее время нет.

"В 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Детали устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в заявлении Синегубова.