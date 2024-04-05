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В Харькове снова раздались взрывы

Харьков, Пятница 05 апреля 2024 19:18
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В Харькове снова раздались взрывы Фото: в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове сегодня вечером, 5 апреля, снова были слышны взрывы. Они раздались во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы очередных ударов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Взрывы в городе прогремели около 19:15.

Местных жителей просят соблюдать правило "двух стен" и находиться в укрытиях до отмены тревоги.

"Снова взрывы в Харькове. Будьте в укрытиях!" - говорится в заявлении руководителя администрации.

Отметим, что перед тем в городе несколько раз в течение сегодняшнего дня раздавались взрывы, в том числе из-за российских атак с использованием авиабомб.

Обновлено в 19:45

Позже глава ОВА уточнил, что противник нанес удар между населенными пунктами в области. Данных о возможных пострадавших в настоящее время нет.

"В 19:14 оккупанты нанесли удар между населенными пунктами в Харьковском районе. Детали устанавливаются. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в заявлении Синегубова.

Воздушные удары РФ по Харькову и области 5 апреля

Ранее сообщалось, что российские захватчики этой ночью в очередной раз атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Добавим, также сегодня войска РФ совершили авиаудар по недействующему аэродрому в Коротиче, который находится в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, днем 5 апреля во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Город и области были атакованы россиянами КАБами. А уже через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, росармия умышленно наносит двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

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