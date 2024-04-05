Россияне ночью ударили по аэродрому в Харьковской области (фото)

В ночь на 5 апреля российские войска совершили авиаудар по недействующему аэродрому в Коротыче, который находится в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на следственное управление полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook .

Следователь информирует, что россияне совершили пять ударов в одно место по нерабочему аэродрому в Коротыче. Отмечается, что оккупанты повредили ангары, а вся территория в результате обстрела покрыта воронками. На месте был пожар. "По предварительным данным, обстрел был из комплекса С-300. Следователи, криминалисты и взрывотехники полиции работают на месте, ищут обломки. В этот раз обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Фото: последствия обстрела РФ в Коротыче на аэродроме (www.facebook.com/ Сергей Болвинов)