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Россияне ночью ударили по аэродрому в Харьковской области (фото)

Украина, Пятница 05 апреля 2024 13:11
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Россияне ночью ударили по аэродрому в Харьковской области (фото) Фото: РФ атаковала Коротычанский аэродром 5 апреля (иллюстративное фото facebook.com/KorotychAerodrome)
Автор: Ярослава Борзова

В ночь на 5 апреля российские войска совершили авиаудар по недействующему аэродрому в Коротыче, который находится в Харьковской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на следственное управление полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook .

Следователь информирует, что россияне совершили пять ударов в одно место по нерабочему аэродрому в Коротыче.

Отмечается, что оккупанты повредили ангары, а вся территория в результате обстрела покрыта воронками. На месте был пожар.

"По предварительным данным, обстрел был из комплекса С-300. Следователи, криминалисты и взрывотехники полиции работают на месте, ищут обломки. В этот раз обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрела РФ в Коротыче на аэродроме (www.facebook.com/ Сергей Болвинов)

Обстрелы Харькова и области

Российские войска в ночь с 4 на 5 апреля атаковали территорию Украины ударными дронами и ракетами. Так, поздно вечером стало известно о серии взрывов в Харькове.

Отметим, что за 4 апреля РФ атаковала Харьков дважды. До этого захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома.

Во время повторного удара погибли трое спасателей, занимавшихся ликвидацией последствий предыдущего "прилета". Сейчас известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ на Харьков. Кроме того, в Харьковской области был поврежден энергообъект.

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