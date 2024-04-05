У Харкові знову пролунали вибухи

У Харкові сьогодні ввечері, 5 квітня, знову було чути вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу чергових ударів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Вибухи у місті прогриміли близько 19:15.

Місцевих жителів просять дотримуватися правила "двох стінок" та перебувати в укриттях до скасування тривоги.

"Знову вибухи у Харкові. Будьте в укриттях!" - йдеться в заяві керівника адміністрації.

Зазначимо, що перед тим у місті кілька разів протягом сьогоднішнього дня лунали вибухи, зокрема через російські атаки із використанням авіабомб.

Оновлено о 19:45

Пізніше глава ОВА уточнив, що противник завдав удар між населеними пунктами в області. Даних про можливих постраждалих наразі немає.

"О 19:14 окупанти завдали удар між населеними пунктами у Харківському районі. Деталі встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в заяві Синєгубова.