Изменятся ли тарифы после запуска 5G: что говорят операторы

Украинские мобильные операторы уверяют, что запуск технологии 5G не приведет к автоматическому росту тарифов для абонентов. Пользование новым стандартом связи будет происходить в рамках действующих тарифных планов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявили представители трех крупнейших мобильных операторов - Киевстар, Vodafone Украина и lifecell.

Генеральный директор Михаил Шелемба отметил, что на этапе тестирования компания не планирует менять тарифы.

В то же время в компании не исключают, что в будущем специальные предложения могут появиться для бизнеса или специфических потребностей, где нужна сверхвысокая скорость.

"Мы рассматриваем 5G как эволюцию, а не как премиум-услугу", - пояснила Устинова.

По ее словам, клиенты смогут пользоваться новой технологией в рамках 4G-тарифов без доплат.

Президент компании Александр Комаров сообщил, что для абонентов, которые будут пользоваться 5G, условия действующих тарифных планов сохранятся.

5G в Украине

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько сообщал, что полноценный запуск 5G в Украине перенесли до завершения военного положения. В то же время тестирование технологии уже запланировали в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.

По его словам, почти 22% смартфонов в Украине уже поддерживают 5G, а обеспечить покрытие значительной части территории страны такой связью возможно до 2030 года.

Еще в мае 2023 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял о старте тестирования 5G, которое тогда происходило лишь на отдельных локациях в нескольких городах.

Сегодня, 12 января, пилотный 5G запустили в центре Львова. Следующими городами станут Бородянка и Харьков: в январе сеть заработает в Бородянке, в феврале - в Харькове, после чего технологию планируют расширять и на другие города Украины.