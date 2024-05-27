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В Украине запускают 5G: что известно

Понедельник 27 мая 2024 13:18
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В Украине запускают 5G: что известно Фото: В Украине Vodafone тестирует 5G (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине впервые в тестовом режиме был запущен 5G. Это сделал международный мобильный оператор Vodafone.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение вице-премьера министра цифровой информации Михаила Федорова.

Что известно о тестировании 5G в Украине

Инновационный центр "Промприлад" в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи.

"Все работает", - написал Михаил Федоров.

Отметим, что сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

Для справки

О пилотном запуске 5G в Украине в 2024 году Михаил Федоров рассказывал в сентябре 2023 года. У технологии 5G есть много плюсов, она предоставит новые возможности как для гражданского, так и для военного использования.

Объем передачи информации через 5G позволяет в режиме реального времени управлять транспортом, подробно исследовать погодные условия и координировать тысячи транспортных средств. Это лишь часть возможного его применения.

В то же время, такое расширение функционала интернета увеличивает зависимость различных отраслей экономики от его непрерывной работы. Особенно это касается предприятий критической инфраструктуры.

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Кстати, Рада приняла закон о единой роуминговой зоне с ЕС.

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