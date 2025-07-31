В Украине расширяют тестирование 5G: что известно
В Украине расширяют тестирование 5G-связи. Теперь сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из высших учебных заведений.
Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Пилотный проект запустили в сотрудничестве с Vodafone на базе КАИ (Национального авиационного университета), создав университетское 5G-пространство.
Теперь студенты, преподаватели и гости вуза могут лично испытать преимущества сети пятого поколения - это скорость до 10 Гбит/с, задержка менее 1 мс и открытый доступ для всех, кто имеет 5G-устройство и SIM-карту Vodafone.
"Несмотря на войну и вызовы в телеком-сфере, мы продолжаем реализовывать инновационную стратегию WINWIN. Развитие 5G - важный шаг к цифровому будущему Украины", - подчеркнул Федоров.
До сих пор 5G в Украине тестировали только в офисах операторов и на промышленных объектах. Теперь технологию впервые выводят в образовательную среду - с перспективой масштабировать опыт на другие университеты и в дальнейшем - для широкого пользования всеми гражданами.
5G в Украине
Еще в мае 2023 года вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине.
Сначала новое поколение связи появилось лишь на отдельных локациях в нескольких городах.
А уже 1 ноября 2024 года министр анонсировал старт пилотного проекта 5G в трех городах. Одна из его ключевых задач - проверка совместимости этой технологии с военной техникой.
Федоров уточнил, что тестирование в рамках этого проекта продлится в течение двух лет.