ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине расширяют тестирование 5G: что известно

Четверг 31 июля 2025 17:59
UA EN RU
В Украине расширяют тестирование 5G: что известно Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине расширяют тестирование 5G-связи. Теперь сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из высших учебных заведений.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Пилотный проект запустили в сотрудничестве с Vodafone на базе КАИ (Национального авиационного университета), создав университетское 5G-пространство.

Теперь студенты, преподаватели и гости вуза могут лично испытать преимущества сети пятого поколения - это скорость до 10 Гбит/с, задержка менее 1 мс и открытый доступ для всех, кто имеет 5G-устройство и SIM-карту Vodafone.

"Несмотря на войну и вызовы в телеком-сфере, мы продолжаем реализовывать инновационную стратегию WINWIN. Развитие 5G - важный шаг к цифровому будущему Украины", - подчеркнул Федоров.

До сих пор 5G в Украине тестировали только в офисах операторов и на промышленных объектах. Теперь технологию впервые выводят в образовательную среду - с перспективой масштабировать опыт на другие университеты и в дальнейшем - для широкого пользования всеми гражданами.

5G в Украине

Еще в мае 2023 года вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине.

Сначала новое поколение связи появилось лишь на отдельных локациях в нескольких городах.

А уже 1 ноября 2024 года министр анонсировал старт пилотного проекта 5G в трех городах. Одна из его ключевых задач - проверка совместимости этой технологии с военной техникой.

Федоров уточнил, что тестирование в рамках этого проекта продлится в течение двух лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров 5G (связь пятого поколения)
Новости
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
НАБУ и САП возвращают полномочия. Зеленский подписал закон
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции