Главная » Бизнес » Tech

5G уже в Бородянке: где и как воспользоваться современной связью

Бородянка, Киевская область, Среда 28 января 2026 15:05
5G уже в Бородянке: где и как воспользоваться современной связью Фото: в Бородянке Киевской области стартовало тестирование 5G (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Бородянке Киевской области стартовало тестирование технологии 5G. Поселок стал вторым после Львова населенным пунктом, где работают базовые станции нового поколения связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы и пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

"В Бородянке стартовал пилот технологии 5G. Он позволит протестировать технологию в условиях восстановленной телеком-инфраструктуры и подготовить сеть к полноценному масштабированию по всей стране после завершения военного положения", - сообщили в Минцифры.

В ведомстве отметили, что Бородянка стала следующим шагом после Львова, где пилот стартовал в начале января 2026 года. Только за первые сутки к 5G во Львове подключились более 80 тысяч пользователей.

"Пилот 5G в Бородянке охватит центральный район города. Отдельные зоны 5G могут разворачиваться по запросу бизнеса - мы будем способствовать таким инициативам", - уточнили в министерстве.

После успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируют расширить на Харьков, а впоследствии - на Киев и Одессу.

"Для нас это больше, чем о скорости интернета. Мы восстанавливаем Бородянку комплексно: жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения, модернизируем тепло-, водо- и электросети, внедряем энергоэффективные решения и безбарьерность", - отметил Кулеба.

В пресс-службе мобильных операторов Kyivstar, Lifecell и Vodafone подтвердили запуск тестирования 5G в Бородянке.

Чтобы проверить преимущества технологии, нужно:

  • иметь смартфон с поддержкой 5G;
  • быть в зоне покрытия;
  • установить актуальную версию программного обеспечения.

Отмечается, что наличие 5G-сигнала также может зависеть от локации и плотности застройки. Доступ к сети нового поколения также может быть ограничен внутри помещений.

Запуск 5G в Украине

Напомним, заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько заявил, что полноценный запуск технологии отложен до завершения военного положения. В то же время он отметил, что тестирование уже запланировано в трех городах - Львове, Харькове и Бородянке.

По словам Прибитько, почти 22% среди всех телефонов в Украине поддерживают эту технологию. Он заявил, что покрыть большую часть территории страны связью 5G можно до 2030 года.

Отметим, еще в мае 2023 года бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале тестирования 5G в Украине. Сначала новое поколение связи появилось только на отдельных локациях в нескольких городах.

12 января этого года пилот 5G запустили в центре Львова. Также сообщалось, что следующими городами станут Бородянка и Харьков.

Кроме того, в конце июля 2025 года Федоров рассказывал, что сетью пятого поколения можно будет воспользоваться в одном из высших учебных заведений. В частности, проект запустили в сотрудничестве с Vodafone на базе КАИ (Национального авиационного университета).

