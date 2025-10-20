В Харькове и области призвали срочно выключить "ненужный свет"
АО "Харьковоблэнерго" обратилось к жителям Харькова и области с важной просьбой на фоне сложной ситуации с энергоснабжением из-за вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества в Facebook.
Что просят сделать жителей Харькова и области
Из-за регулярных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины "Харьковоблэнерго" просит жителей Харькова и Харьковской области до 15:00 максимально уменьшить потребление электрической энергии.
Украинцам объяснили, что для этого достаточно:
- просто выключить ненужные свет и электроприборы;
- не включать несколько мощных приборов одновременно.
"Мы верим в наших потребителей, вместе с которыми мы не раз переживали самые темные времена", - подчеркнули в компании.
Кроме того, граждан поблагодарили за то, что несмотря на все трудности, связанные с вынужденными отключениями электричества, они с пониманием относятся к ситуации и разъяснениям облэнерго.
"Мы чувствуем, что мы все действительно бок о бок в этой борьбе за свет. Держим и в дальнейшем наш энергетический фронт! Выстоим", - подытожили в акционерном обществе.
Публикация "Харьковоблэнерго" (скриншот: facebook.com/kharkivoblenergo)
Напомним, ранее в национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 20 октября, по всей Украине будут действовать графики отключений света. Они пока что не касаются бытовых потребителей, однако ситуация может измениться.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник объяснил, что в этом году РФ изменила тактику ударов по нашей энергетике. Так, враг пытается вызвать региональные дефициты мощности генерации и передачи электроэнергии. Конкретный объект атакуют много дронов и ракет, что "опустошает ПВО".
