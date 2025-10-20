В Харькове и области призвали срочно выключить "ненужный свет"

АО "Харьковоблэнерго" обратилось к жителям Харькова и области с важной просьбой на фоне сложной ситуации с энергоснабжением из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества в Facebook.

Что просят сделать жителей Харькова и области

Из-за регулярных атак РФ по энергетической инфраструктуре Украины "Харьковоблэнерго" просит жителей Харькова и Харьковской области до 15:00 максимально уменьшить потребление электрической энергии.

Украинцам объяснили, что для этого достаточно:

просто выключить ненужные свет и электроприборы;

не включать несколько мощных приборов одновременно.

"Мы верим в наших потребителей, вместе с которыми мы не раз переживали самые темные времена", - подчеркнули в компании.

Кроме того, граждан поблагодарили за то, что несмотря на все трудности, связанные с вынужденными отключениями электричества, они с пониманием относятся к ситуации и разъяснениям облэнерго.

"Мы чувствуем, что мы все действительно бок о бок в этой борьбе за свет. Держим и в дальнейшем наш энергетический фронт! Выстоим", - подытожили в акционерном обществе.

Публикация "Харьковоблэнерго" (скриншот: facebook.com/kharkivoblenergo)