Завтра по всей Украине введут графики отключений света: кого это коснется
В понедельник завтра, 20 октября, по всей Украине будут действовать графики отключений света. Пока что они не касаются бытовых потребителей, однако ситуация может измениться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго"
"Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.
В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Также в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали людей следить за сообщениями на страницах облэнерго.
Кроме того, в компании проинформировали, что прямо сейчас в Черниговской области продолжаются почасовые отключения для бытовых потребителей.
Отключение света
Напомним, что вечером, 16 октября, Украину охватила волна экстренных отключений света. Это произошло из-за повреждения энергосистем в результате многочисленных атак РФ.
Кроме того, уже на следующий день, 17 октября, в Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Было анонсировано, что они будут действовать с 07:00 до 22:00.
Уже непосредственно 17 октября стало известно, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, были введены аварийные отключения света в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.