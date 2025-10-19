ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Завтра по всей Украине введут графики отключений света: кого это коснется

Воскресенье 19 октября 2025 19:42
Завтра по всей Украине введут графики отключений света: кого это коснется Фото: графики применят для промышленных потребителей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник завтра, 20 октября, по всей Украине будут действовать графики отключений света. Пока что они не касаются бытовых потребителей, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго"

"Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали людей следить за сообщениями на страницах облэнерго.

Кроме того, в компании проинформировали, что прямо сейчас в Черниговской области продолжаются почасовые отключения для бытовых потребителей.

Отключение света

Напомним, что вечером, 16 октября, Украину охватила волна экстренных отключений света. Это произошло из-за повреждения энергосистем в результате многочисленных атак РФ.

Кроме того, уже на следующий день, 17 октября, в Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии. Было анонсировано, что они будут действовать с 07:00 до 22:00.

Уже непосредственно 17 октября стало известно, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, были введены аварийные отключения света в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

