Завтра по всей Украине введут графики отключений света: кого это коснется

В понедельник завтра, 20 октября, по всей Украине будут действовать графики отключений света. Пока что они не касаются бытовых потребителей, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго"

"Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 вынужденно будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причиной введения ограничений являются последствия предыдущих атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Также в "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому призвали людей следить за сообщениями на страницах облэнерго.

Кроме того, в компании проинформировали, что прямо сейчас в Черниговской области продолжаются почасовые отключения для бытовых потребителей.