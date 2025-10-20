ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

У Харкові та області закликали терміново вимкнути "непотрібне світло"

Понеділок 20 жовтня 2025 12:08
Харків'ян і мешканців області просять допомогти обленерго здолати наслідки ворожих атак (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

АТ "Харківобленерго" звернулось до мешканців Харкова та області із важливим проханням на тлі складної ситуації з енергопостачанням через ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу акціонерного товариства у Facebook.

Що просять зробити жителів Харкова та області

Через регулярні атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України "Харківобленерго" просить жителів Харкова та Харківської області до 15:00 максимально зменшити споживання електричної енергії.

Українцям пояснили, що для цього достатньо:

  • просто вимкнути непотрібні світло та електроприлади;
  • не вмикати декілька потужних приладів одночасно.

"Ми віримо у наших споживачів, разом з якими ми не раз переживали найтемніші часи", - наголосили у компанії.

Крім того, громадянам подякували за те, що попри всі труднощі, пов'язані з вимушеними відключеннями електрики, вони з розумінням ставляться до ситуації та роз'яснень обленерго.

"Ми відчуваємо, що ми всі дійсно пліч-о-пліч у цій боротьбі за світло. Тримаймо й надалі наш енергетичний фронт! Вистоїмо", - підсумували в акціонерному товаристві.

У Харкові та області закликали терміново вимкнути &quot;непотрібне світло&quot;Публікація "Харківобленерго" (скриншот: facebook.com/kharkivoblenergo)

Нагадаємо, раніше в національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. Вони поки що не стосуються побутових споживачів, однак ситуація може змінитися.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник пояснив, що цього року РФ змінила тактику ударів по нашій енергетиці. Так, ворог намагається викликати регіональні дефіцити потужності генерації й передачі електроенергії. Конкретний об'єкт атакують багато дронів та ракет, що "спустошує ППО".

Читайте також, де дивитися графіки відключення світла та як користуватись інтернетом під час відключень.

