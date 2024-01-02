РФ выпустила по Украине более 30 "шахедов". Сколько целей сбила ПВО

Российская Федерация выпустила по Украине 35 ударных беспилотников ночью, 2 января. Силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ в Telegram .

Отмечается, что в ночь на 2 января российские оккупационные войска атаковали Украину с помощью 35 БПЛА типа Shahed-136/131 из мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.

"Все вражеские ударные БпЛА уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.

В КМВА сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.