В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет

Российская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 бортами стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря. Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

"Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 с Каспия", - отмечается в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6:01, карта воздушных тревог по областям выглядит так:

Карта: https://alerts.in.ua/

Ночная атака безпилотниками по Украине

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Позже в столице прогремели взрывы.

В КГВА сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.

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