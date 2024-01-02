В Киеве зафиксировано падение обломков дронов, возникли пожары

Российский агрессор атаковал Киевскую область и Киев ударными дронами. В результате работы ПВО в столице зафиксировано падение обломков и возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Отмечается, что в столице прогремели взрывы. В частности, в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили, что в Деснянском районе, предварительно, есть возгорание на территории жилой застройки. Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов. Вероятные повреждения и наличие пострадавших уточняются.

Также в КГГА сообщили о вероятном падении обломков в Голосеевском районе столицы.

В 3:56 в Киеве дали отбой воздушной тревоги.

Ночная атака российскими дронами

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов. В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны.

Позже в столице прогремели взрывы.

Воздушная атака в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" – 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.

Однако в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, в Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

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