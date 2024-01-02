В Кропивницком раздались звуки взрывов
В Кропивницком Кировоградской области раздались звуки взрывов сегодня утром 2 января. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Официальной информации о причинах или последствиях взрывов пока не поступало.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете ракет в направлении Кропивницкого.
В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков. Людей призывают находиться в укрытиях.
Ночная атака дронов по Украине
В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов.
В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.
В КМВА сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.