В Кропивницком раздались звуки взрывов

В Кропивницком Кировоградской области раздались звуки взрывов сегодня утром 2 января. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Официальной информации о причинах или последствиях взрывов пока не поступало.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали о пролете ракет в направлении Кропивницкого.

В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков. Людей призывают находиться в укрытиях.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 2 января Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.

В КМВА сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.