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Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:24 26.08.2026 Ср
1 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с пяти направлений, почти 20 прилетов: как ПВО отразила ночную атаку РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 134 российских дрона (Getty Images)
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В ночь на 26 августа Россия атаковала Украину 162 ударными дронами по пяти направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 162 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадания на 18 локациях, а также падение сбитых дронов (обломки) на 3 локациях.

Обстрелы Украины

Напомним, во вторник, 25 августа, российские оккупанты массированно ударили по Чернигову беспилотниками. В результате удара по меньшей мере два человека пострадали.

Также враг дважды атаковал отделение "Укрпочты" и точку базирования транспорта передвижных отделений в городе Мена Черниговской области.

Кроме того, россияне ударили авиационными бомбами по Краматорску. Среди пострадавших - двухмесячный младенец.

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