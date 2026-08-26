РФ нанесла двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой, много пострадавших

Российские оккупанты нанесли двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой на Харьковщине. В результате атаки ранены по меньшей мере 10 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил городской голова Сергей Зеленский.

По словам мэра города, первое попадание дрона типа "Герань" в трехэтажный торговый центр произошло в 15:03. Через 40 минут россияне нанесли повторный удар по той же локации, выдержав паузу.

"Здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в результате ударов по меньшей мере 10 раненых, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Зеленский также подчеркнул, что в городе все еще сохраняется угроза новых атак беспилотников.

Фото: последствия вражеского удара по Лозовой (Сергей Зеленский/Facebook)

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Чернигову, в результате чего загорелся частный жилой дом. В результате пожара он был фактически уничтожен.