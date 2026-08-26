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РФ нанесла двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой, много пострадавших

17:53 26.08.2026 Ср
2 мин
Среди раненых в результате обстрела есть люди в тяжелом состоянии
aimg Валерий Ульяненко
РФ нанесла двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой, много пострадавших Иллюстративное фото: россияне ударили дронами по Лозовой (facebook.com_AMBULANCEZP)
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Российские оккупанты нанесли двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой на Харьковщине. В результате атаки ранены по меньшей мере 10 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил городской голова Сергей Зеленский.

По словам мэра города, первое попадание дрона типа "Герань" в трехэтажный торговый центр произошло в 15:03. Через 40 минут россияне нанесли повторный удар по той же локации, выдержав паузу.

"Здание вспыхнуло, повреждены окружающие многоэтажки. Выдержав паузу, россияне нанесли повторный удар. Это был сознательный расчет на максимальные жертвы: в рабочее время, рядом магазины, медицинские и социальные учреждения", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в результате ударов по меньшей мере 10 раненых, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Зеленский также подчеркнул, что в городе все еще сохраняется угроза новых атак беспилотников.

РФ нанесла двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой, много пострадавшихФото: последствия вражеского удара по Лозовой (Сергей Зеленский/Facebook)

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Чернигову, в результате чего загорелся частный жилой дом. В результате пожара он был фактически уничтожен.

Кроме того, российские захватчики ударили по объектам "Газсети" в двух областях. Есть повреждения, работник получил ранения.

РБК-Украина также писало, что в ночь на сегодня РФ ударила по Украине 162 ударными дронами из пяти направлений. Силы ПВО сбили большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

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