Россияне уничтожили частный дом в Чернигове, погибли ребенок и женщина
Утром 26 августа российские захватчики нанесли удар по Чернигову, в результате чего загорелся частный жилой дом - огонь фактически уничтожил его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Черниговского городского совета.
Также в результате удара повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, вспыхнул магазин, расположенный неподалеку.
По предварительным данным, во время вражеской атаки в частном доме находились три человека. 14-летнюю девочку госпитализировали.
Спасатели во время поисковых работ обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.
Последствия атаки РФ на Чернигов 26 августа (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)
В Чернигове 26 августа объявлен Днем траура по погибшим.
На зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций приспустят государственный флаг Украины с черной лентой.
Последствия атаки РФ на Чернигов 26 августа (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)
Также в городе отменены развлекательные и концертные мероприятия.
Последствия атаки РФ на Чернигов 26 августа (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)
Запрещена и трансляция развлекательной музыки на рынках, в магазинах, заведениях общественного питания и общественном транспорте.
Кстати, 25 августа россияне также ударили дронами по Чернигову, среди раненых есть дети.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как силы ПВО отражали новую ночную атаку РФ и сколько целей смогли обезвредить.