Россияне атаковали Запорожье, Полтавскую область и Кривой Рог: все последствия атаки
В ночь на 27 августа Россия атаковала сразу несколько областей Украины. В Запорожье три человека получили ранения, а в Кривом Роге попадания по промышленному предприятию ранили еще двух человек.
РБК-Украина рассказывает о всех последствиях российской атаки на города Украины.
Последствия в Запорожской области
По словам Федорова, в результате атаки пострадали двое мужчин и одна женщина – всем им уже оказали медицинскую помощь.
Также поврежден автомобиль и несколько зданий, на месте попадания вспыхнул пожар.
Ситуация в Полтавской области
Об ударе сообщили и в областной военной администрации Полтавщины - по их данным, регион оказался под атакой, детали последствий уточняются.
Что известно о Кривом Роге
Глава Криворожской городской администрации Александр Вилкул сообщил, что город атаковали двумя баллистическими ракетами, не исключив возможных новых пусков.
Позже стало известно, что поражено промышленное предприятие города - два человека получили ранения, не тяжелые.
Эта ночная атака стала частью более широкого удара по нескольким регионам Украины. В то же времяв Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу.
Ранее в тот вечер советник президента предупреждал о подготовке целенаправленных ударов по торговым сетям в Украине - по его словам, у посетителей торговых центров будет всего одна-две минуты на эвакуацию после сигнала тревоги.