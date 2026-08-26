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Россия атаковала объекты "Газмережі" на Черниговщине и Харьковщине, есть раненый

16:15 26.08.2026 Ср
2 мин
Страна-агрессор целенаправленно била по критической инфраструктуре Украины
aimg Елена Бджола
Россия атаковала объекты "Газмережі" на Черниговщине и Харьковщине, есть раненый Фото: Россия атаковала "Газмережі" в Харьковской и Черниговской областях (facebook.com gazmerezhi)
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Сегодня враг снова атаковал объекты "Газмережі" в двух областях. Есть повреждения, работник получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Людмилы Киндер, главы правления компании ООО "Газораспределительные сети Украины" в Facebook.

Россия атаковала газовые объекты

В результате обстрела поврежден один из объектов компании на Черниговщине, отметила Киндер.

Также в Харьковской области под российский удар попала аварийная бригада.

"Работники как раз направлялись по вызову, чтобы локализовать аварию на газовой инфраструктуре", - уточнила руководительница.

По ее словам, слесарь получил осколочные ранения и находится в больнице под наблюдением медиков.

Киндер говорит, что атаки РФ на газораспределительную инфраструктуру и людей, обеспечивающих ее работу и восстановление после обстрелов, происходят постоянно.

Однако бригады продолжают:

  • локализовывать аварии,
  • восстанавливать поврежденные сети,
  • обеспечивать газораспределение там, где это возможно.

Ранее сообщалось, что оккупанты в декабре 2025 года атаковали инфраструктуру Харьковской области. В результате вражеской атаки без газа осталось несколько населенных пунктов.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 3 октября прошлого года российские войска совершили самую масштабную атаку по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны.

Кроме того, Шостка в Сумской области и ряд населенных пунктов Шосткинской громады из-за беспрецедентной атаки оккупантов 4 октября остались без света, воды и газа.

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