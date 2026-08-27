В Киеве раздались взрывы, Россия атаковала город баллистикой
В ночь на 27 августа Воздушные силы предупредили о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась в Киев. Вскоре в городе раздался ряд взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины и КМВА.
В Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сначала предупредили о баллистической ракете на Черниговщине курсом на Киев, а вскоре сообщили о еще одной ракете, направлявшейся в столицу. После этого в городе раздался ряд взрывов.
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Воздушные силы ВСУ сообщили о новой волне баллистических ракет, выпущенных в сторону столицы. В городе раздались взрывы.
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В Киеве раздался отбой воздушной тревоги.
КМВА сообщила о падении обломков в Подольском районе Киева - они упали во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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В столице снова объявили воздушную тревогу.
Ранее стало известно, что часть чиновников в РФ уже допускают ядерный удар по Украине как крайний сценарий развития войны.
А по данным Bloomberg, Россия планирует усилить удары баллистики, поскольку в Кремле пришли к выводу, что переговоры о завершении войны зашли в тупик.