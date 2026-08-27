В Киеве раздались взрывы, Россия атаковала город баллистикой

В ночь на 27 августа Воздушные силы предупредили о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась в Киев. Вскоре в городе раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины и КМВА.

В Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сначала предупредили о баллистической ракете на Черниговщине курсом на Киев, а вскоре сообщили о еще одной ракете, направлявшейся в столицу. После этого в городе раздался ряд взрывов.

Обновлено 3:25

Воздушные силы ВСУ сообщили о новой волне баллистических ракет, выпущенных в сторону столицы. В городе раздались взрывы.

Обновлено 4:00

В Киеве раздался отбой воздушной тревоги.

КМВА сообщила о падении обломков в Подольском районе Киева - они упали во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обновлено 4:14

В столице снова объявили воздушную тревогу.