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В Киеве раздались взрывы, Россия атаковала город баллистикой

03:08 27.08.2026 Чт
1 мин
Воздушные силы предупреждали об угрозе
aimg Екатерина Коваль
В Киеве раздались взрывы, Россия атаковала город баллистикой Фото: воздушную тревогу объявили в Киеве (Getty Images)
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В ночь на 27 августа Воздушные силы предупредили о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась в Киев. Вскоре в городе раздался ряд взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины и КМВА.

В Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сначала предупредили о баллистической ракете на Черниговщине курсом на Киев, а вскоре сообщили о еще одной ракете, направлявшейся в столицу. После этого в городе раздался ряд взрывов.

Обновлено 3:25

Воздушные силы ВСУ сообщили о новой волне баллистических ракет, выпущенных в сторону столицы. В городе раздались взрывы.

Обновлено 4:00

В Киеве раздался отбой воздушной тревоги.

КМВА сообщила о падении обломков в Подольском районе Киева - они упали во дворе жилого дома. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обновлено 4:14

В столице снова объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что часть чиновников в РФ уже допускают ядерный удар по Украине как крайний сценарий развития войны.

А по данным Bloomberg, Россия планирует усилить удары баллистики, поскольку в Кремле пришли к выводу, что переговоры о завершении войны зашли в тупик.

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