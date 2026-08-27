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В Харькове дрон попал в балкон многоэтажки, пострадал мужчина

06:57 27.08.2026 Чт
2 мин
Пострадавший получил острую реакцию на стресс
aimg Екатерина Коваль
В Харькове дрон попал в балкон многоэтажки, пострадал мужчина Фото: последствия зафиксированы на уровне четвертого этажа (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Ночью 27 августа вражеский беспилотник поразил балкон четвертого этажа многоэтажного дома в Индустриальном районе Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По словам Синегубова, в результате попадания острой реакции на стресс испытал 30-летний мужчина.

Медики уже оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

В ту же ночьв Киеве прогремели взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу. Кроме того, Россияатаковала Запорожье, Полтавщину и Кривой Рог - в Запорожье ранены три человека, а в Кривом Роге попадание по промышленному предприятию травмировало еще двоих.

Атака в Харьковской области стала частью масштабного удара по Украине накануне. В тот же день РФ нанесла двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой - ранены по меньшей мере 10 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Утром того же дня россияне ударили по Чернигову, в результате чего частный жилой дом фактически уничтожил пожар. Также захватчики ударили по объектам "Газсети" сразу в двух областях - повреждения, один работник ранен.

Всего ночью того же дня Россия атаковала Украину 162 ударными дронами из пяти направлений - силы ПВО сбили большинство беспилотников, однако часть попаданий зафиксировали.

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