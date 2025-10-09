В Харькове не хватает рабочих рук: Терехов рассказал, какие специалисты нужны в городе

В Харькове ощущается нехватка работников в коммунальной сфере, медицине, транспорте и восстановлении города.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, мобилизация повлияла на рынок труда, но оба фронта - военный и трудовой одинаково важны.

"Кто-то идет на фронт, кто-то работает в тылу - оба эти фронта одинаково важны", - подчеркнул мэр.

Терехов отметил, что городские власти ищут решение: в транспорте уже работают женщины-водители электробусов и трамваев, а также расширяются программы переподготовки кадров.

"Люди меняют специальность и остаются нужными городу. Это и есть настоящая мобилизация тыла", - подытожил глава Харькова.