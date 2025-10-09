У Харкові бракує робочих рук: Терехов розповів, які спеціалісти потрібні у місті
У Харкові відчувається нестача працівників у комунальній сфері, медицині, транспорті та відновленні міста.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, мобілізація вплинула на ринок праці, але обидва фронти - військовий і трудовий однаково важливі.
"Хтось іде на фронт, хтось працює в тилу - обидва ці фронти однаково важливі", - наголосив мер.
Терехов зазначив, що міська влада шукає рішення: у транспорті вже працюють жінки-водії електробусів і трамваїв, а також розширюються програми перепідготовки кадрів.
"Люди змінюють спеціальність і залишаються потрібними місту. Це і є справжня мобілізація тилу", - підсумував очільник Харкова.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні поглиблюється кадровий дефіцит - 40% роботодавців очікують його посилення, особливо великі компанії. Найбільше бракує робітничих спеціальностей, тож бізнес активніше залучає молодь, пенсіонерів і співпрацює з університетами. Попри виклики, у 2025 році зросли зарплати й мотиваційні пакети, а ринок праці залишається динамічним.
Також ми писали, що новий закон, який дозволив чоловікам до 22 років тимчасово виїжджати за кордон, спричинив кадровий дефіцит у багатьох галузях - особливо в логістиці, сфері послуг і виробництві. 41% роботодавців уже відчули вплив змін, а бізнес змушений залучати старших працівників, жінок і фрілансерів. Частина компаній навіть розглядає скорочення або пошук персоналу за кордоном.