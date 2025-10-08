Новый закон о выезде мужчин до 22 лет обвалил рынок труда: бизнес бьет тревогу
Новый закон, который позволил мужчинам в возрасте 18-22 лет временно выезжать за границу, уже ощутимо повлиял на украинский рынок труда. Работодатели заявляют, что почувствовали изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
По результатам исследования, проведенного в сентябре 2025 года среди 573 представителей бизнеса, 41% работодателей заявили, что заметили изменения после принятия закона, а наибольшее влияние почувствовали крупные компании.
Что говорят работодатели
Мнения бизнеса разделились:
- 36% поддерживают разрешение выезда молодых мужчин;
- 33% - против.
Как выезд молодежи за границу повлиял на бизнес (инфографика: OLX Работа)
Основные последствия, которые уже ощутили компании, - увольнение молодых работников и усложнение поиска новых кандидатов. Больше всего пострадали отрасли, где традиционно работают студенты и молодые специалисты - логистика, сфера услуг и производство.
Ключевые проблемы работодателей (инфографика: OLX Работа)
Как адаптируется бизнес
В ответ на кадровые вызовы компании начали менять подходы к формированию команд:
- активнее привлекают старших кандидатов - с опытом, которые могут быстрее заменить молодых работников;
- увеличили набор женщин на должности, где раньше преобладали мужчины;
- временно заморозили расширение бизнеса или открытие новых направлений;
- оптимизировали структуру штата - сократили количество вакансий или объединили должности;
- ввели бонусы и соцпакеты для удержания молодежи, оставшейся в Украине;
- начали сотрудничать с фрилансерами и удаленными работниками, в том числе из других регионов;
- активно ищут персонал в новых областях Украины, где меньше конкуренция за кадры;
- запускают внутренние программы обучения и переквалификации для восполнения нехватки кадров;
- часть компаний даже рассматривает возможность поиска персонала за рубежом или частичное прекращение деятельности;
- при этом около трети бизнесов не меняли кадровой политики, ожидая стабилизации ситуации.
Как бизнес адаптирует кадровую политику (инфографика: OLX Работа)
Что думает молодежь
Среди украинцев до 22 лет, принявших участие в опросе, 23% заявили, что планируют выезд за границу (12% - "скорее планируют", 11% - "точно планируют").
Сколько молодежи планирует мигрировать (инфографика: OLX Работа)
Причины выезда:
- безопасность - 53%;
- избежание мобилизации - 38%;
- карьерные возможности за рубежом - 43%;
- обучение - 29%;
- желание путешествовать - 33%.
Почему молодежь едет за границу (инфографика: OLX Работа)
В то же время 45% респондентов не собираются покидать Украину (28% - точно нет, 17% - скорее нет). Их мотивирует:
- желание помочь стране - 39%;
- стремление построить карьеру дома - 40%;
- семья - 48%.
Также 34% сомневаются, что за рубежом будет жить лучше, а 15% не имеют возможностей для выезда - финансовых или документальных.
Почему молодежь остается в Украине (инфографика: OLX Работа)
Большинство опрошенных (51%) сейчас учатся, 19% уже работают, а 22% совмещают работу с учебой. Половина из тех, кто пока не имеет работы, планируют искать ее именно в Украине.
Интересно, что более половины молодых украинцев (54%) имеют друзей или родственников, которые уже уехали или готовятся к этому. Среди них 46% уехали сразу после вступления в силу закона, а 19% уволились с работы, чтобы уехать.
Выезд за границу мужчин в возрасте 18-22 лет
Напомним, в Украине разрешили выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет во время действия военного положения. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в конце августа 2025 года.
Новые правила позволяют молодым мужчинам пересекать государственную границу, если они имеют загранпаспорт и военно-учетный документ - в бумажном или электронном формате.
В то же время ограничения остаются в силе для отдельных категорий, в частности для тех, кто работает в органах государственной власти или местного самоуправления. Они могут выезжать только в служебные командировки.
В Государственной пограничной службе уверяют, что массового выезда юношей после изменения правил не наблюдается. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, эта категория граждан действительно пересекает границу, но значительного роста пассажиропотока не зафиксировано.