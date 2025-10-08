Новый закон о выезде мужчин до 22 лет обвалил рынок труда: бизнес бьет тревогу

Новый закон, который позволил мужчинам в возрасте 18-22 лет временно выезжать за границу, уже ощутимо повлиял на украинский рынок труда. Работодатели заявляют, что почувствовали изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

По результатам исследования, проведенного в сентябре 2025 года среди 573 представителей бизнеса, 41% работодателей заявили, что заметили изменения после принятия закона, а наибольшее влияние почувствовали крупные компании.

Что говорят работодатели

Мнения бизнеса разделились:

36% поддерживают разрешение выезда молодых мужчин;

33% - против.



Как выезд молодежи за границу повлиял на бизнес (инфографика: OLX Работа)

Основные последствия, которые уже ощутили компании, - увольнение молодых работников и усложнение поиска новых кандидатов. Больше всего пострадали отрасли, где традиционно работают студенты и молодые специалисты - логистика, сфера услуг и производство.



Ключевые проблемы работодателей (инфографика: OLX Работа)

Как адаптируется бизнес

В ответ на кадровые вызовы компании начали менять подходы к формированию команд:

активнее привлекают старших кандидатов - с опытом, которые могут быстрее заменить молодых работников;

увеличили набор женщин на должности, где раньше преобладали мужчины;

временно заморозили расширение бизнеса или открытие новых направлений;

оптимизировали структуру штата - сократили количество вакансий или объединили должности;

ввели бонусы и соцпакеты для удержания молодежи, оставшейся в Украине;

начали сотрудничать с фрилансерами и удаленными работниками, в том числе из других регионов;

активно ищут персонал в новых областях Украины, где меньше конкуренция за кадры;

запускают внутренние программы обучения и переквалификации для восполнения нехватки кадров;

часть компаний даже рассматривает возможность поиска персонала за рубежом или частичное прекращение деятельности;

при этом около трети бизнесов не меняли кадровой политики, ожидая стабилизации ситуации.



Как бизнес адаптирует кадровую политику (инфографика: OLX Работа)

Что думает молодежь

Среди украинцев до 22 лет, принявших участие в опросе, 23% заявили, что планируют выезд за границу (12% - "скорее планируют", 11% - "точно планируют").



Сколько молодежи планирует мигрировать (инфографика: OLX Работа)

Причины выезда:

безопасность - 53%;

избежание мобилизации - 38%;

карьерные возможности за рубежом - 43%;

обучение - 29%;

желание путешествовать - 33%.



Почему молодежь едет за границу (инфографика: OLX Работа)

В то же время 45% респондентов не собираются покидать Украину (28% - точно нет, 17% - скорее нет). Их мотивирует:

желание помочь стране - 39%;

стремление построить карьеру дома - 40%;

семья - 48%.

Также 34% сомневаются, что за рубежом будет жить лучше, а 15% не имеют возможностей для выезда - финансовых или документальных.



Почему молодежь остается в Украине (инфографика: OLX Работа)

Большинство опрошенных (51%) сейчас учатся, 19% уже работают, а 22% совмещают работу с учебой. Половина из тех, кто пока не имеет работы, планируют искать ее именно в Украине.

Интересно, что более половины молодых украинцев (54%) имеют друзей или родственников, которые уже уехали или готовятся к этому. Среди них 46% уехали сразу после вступления в силу закона, а 19% уволились с работы, чтобы уехать.