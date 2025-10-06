ua en ru
Работодатели прогнозируют кадровый кризис: каких специалистов больше всего не хватает в Украине

Понедельник 06 октября 2025 06:40
Работодатели прогнозируют кадровый кризис: каких специалистов больше всего не хватает в Украине Фото: Поиск работы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Около 40% украинских работодателей ожидают ухудшения ситуации с кадрами. Наибольшее беспокойство - среди крупных компаний, где 60% прогнозируют осложнения с поиском работников. В то же время именно они чаще готовы сотрудничать со студентами и учебными заведениями.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на OLX Работа.

Дефицит кадров: кого не хватает

По данным опроса OLX Работа и Европейской бизнес-ассоциации, больше всего не хватает рабочих специальностей - об этом заявили 63% компаний. Еще 35% испытывают недостаток работников среднего звена, а 19% - специалистов высшей квалификации. Только 9% говорят о дефиците руководителей.

На случай кадрового кризиса работодатели планируют делать ставку на молодежь непризывного возраста (41%), сотрудничать с университетами (35%) или привлекать пенсионеров (30%).

Как компании реагируют на вызовы

В 2025 году выросло количество работодателей, которые увеличивают мотивационный пакет для работников - 39% против 29% в прошлом году.

В пакет чаще всего входят:

  • медицинское страхование,
  • бесплатное обучение или переквалификация,
  • обеды и корпоративная развозка,
  • дистанционная работа,
  • наличие укрытия на территории предприятия.

В то же время найм молодежи до 25 лет планируют лишь 21% компаний (в прошлом году - 28%), женщин - 15% (против 21% в 2024 году).

Рынок вакансий: кого ищут и сколько платят

Аналитика OLX Работа показывает, что больше всего предложений есть для продавцов, водителей, разнорабочих, поваров, грузчиков и бариста.

Больше всего отзывов получают вакансии менеджера интернет-магазина, упаковщика, оператора чата и работ для студентов.

За август 2025 года самые высокие зарплаты имеют фасадчики и штукатуры - 55 тыс. гривен. Дальнобойщики, каменщики и рихтовщики зарабатывают в среднем 50 тыс. гривен.

Зарплаты в диапазоне 42-46 тыс. гривен получают плиточники, прорабы, маляры, риелторы, автомаляры и строители.

Где выросли зарплаты

По сравнению с 2024 годом, быстрее всего зарплаты выросли в:

  • Донецкой области - +35% (из-за высоких выплат в ВСУ),
  • Сумской - +30%,
  • Львовской - +29%,
  • Киеве и Херсонской - +27%,
  • Черниговской - +26%.

На западе Украины - в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - рост составляет около 25%.

Тенденции: жилье, бронирование и социальные группы

Вакансии с предложением жилья собирают в три раза больше откликов, чем без него (более 12 тыс. таких объявлений).

Почти в три раза больше откликов получают и вакансии, открытые для социально уязвимых групп - более 43 тыс. предложений.

Удваивают отзывы и вакансии с возможностью бронирования - их на OLX более 4 тыс.

В целом рынок труда Украины в 2025 году остается динамичным, однако кадровый дефицит в рабочих профессиях и конкуренция за квалифицированные кадры растут.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине в начале осени резко выросло количество вакансий в производстве, розничной торговле, образовании и за рубежом. Наибольший рост зафиксирован для комплектовщиков (+331%), менеджеров по работе с клиентами (+117%) и упаковщиков за рубежом (+213%). Спрос поднялся также на учителей, офис-менеджеров, HR, строителей и Силы обороны.

Также мы рассказывали, что в Украине сохраняется дефицит кадров, особенно среди рабочих профессий ("синие воротнички"), несмотря на рост зарплат. Труднее всего найти работников в производстве, агросекторе, торговле и за рубежом. Эксперты прогнозируют, что спрос на эти профессии будет оставаться высоким, что создает больше возможностей для кандидатов и шанс на более высокие доходы.

